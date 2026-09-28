İşkenceci katil general yakalandı

Suriye’de devrik rejim döneminde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, Dera’nın Sayda beldesinde görev yapan eski 138. Hava Savunma Tugayı Komutanı Tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim’in yakalandığını duyurdu. İbrahim’in, yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamıyla ve 13 yaşındaki Hamza el-Hatib’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik gözaltı ve işkence operasyonlarıyla ilişkilendirildiği bildirildi.

ÖLDÜRME VE TUTUKLAMA EMİRLERİ VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Suriye İç Güvenlik Güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre Cabir Muhriz İbrahim, devrik rejim döneminde Dera’nın Sayda beldesinde 138. Hava Savunma Tugayı Komutanı olarak görev yaptı.

Yürütülen soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre İbrahim’in, göstericilerin bastırılması amacıyla öldürme ve tutuklama emirleri verdiği, Dera’nın doğu kırsalındaki köy ve beldelere yönelik askeri operasyonlara katıldığı ve sivillerin takip edilerek evlerinin hedef alınmasında rol oynadığı ileri sürüldü.

SAYDA KATLİAMIYLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Soruşturma kapsamında İbrahim’in, yaklaşık 120 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen Sayda konutları katliamından doğrudan sorumlu tutulan isimlerden biri olduğu bildirildi.

Yetkililerin açıklamasında, İbrahim’in adının aynı zamanda çok sayıda kişiye yönelik sistematik tutuklama ve işkence operasyonlarıyla da ilişkilendirildiği belirtildi. Bu kişiler arasında, Suriye’de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri haline gelen Hamza el-Hatib’in de bulunduğu kaydedildi.

HAMZA EL-HATİB SURİYE’DEKİ GÖSTERİLERİN SEMBOLÜ OLMUŞTU

Dera’nın el-Cize beldesinde 1997 yılında dünyaya gelen Hamza Ali el-Hatib, henüz 13 yaşındayken Suriye’de başlayan protestoların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Hamza, 29 Nisan 2011’de Dera kırsalında düzenlenen bir gösteriye katılmak üzere ailesiyle birlikte yola çıktığı sırada Sayda beldesi yakınlarında rejim güçleri tarafından alıkonuldu. Yaklaşık bir ay boyunca gözaltında tutulan çocuğun cenazesi, 25 Mayıs 2011’de ailesine teslim edildi.

Cenaze üzerinde yapılan ilk incelemelerde ağır darp, yanık ve kurşun izlerinin bulunduğu bildirildi. Hamza’nın maruz kaldığı muameleyi gösterdiği belirtilen görüntülerin kamuoyuna yansıması, Suriye genelindeki gösterilerin daha da büyümesine yol açarken uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

ESKİ REJİM MENSUPLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Suriye’de devrik rejim döneminde işlendiği ileri sürülen ağır insan hakları ihlalleri ve sivillere yönelik saldırılarla ilgili soruşturmalar sürdürülüyor.

Cabir Muhriz İbrahim’in yakalanması da bu kapsamda yürütülen operasyonların son halkalarından biri oldu. İbrahim hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ve hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin hukuki sürecin ilerleyen aşamalarda netleşeceği bildirildi.