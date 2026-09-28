Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor - Son Dakika
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Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor

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Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor
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McDonald’s, önümüzdeki 10 yılı kapsayan 8,5 milyar dolarlık dönüşüm planıyla menülerini ve restoranlarını yenilemeye hazırlanıyor. Şirket, yüksek proteinli ürünlere ağırlık verirken yapay zeka destekli sistemleri, yeni mutfak düzenlerini ve teslimat çözümlerini de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Restoranların fiziksel görünümü de değişirken, planın yüksek maliyeti yatırımcıların dikkatini çekti.

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden McDonald’s, değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak için kapsamlı bir dönüşüm hazırlığına başladı. Şirket, önümüzdeki 10 yılı kapsayan 8,5 milyar dolarlık plan kapsamında hem menülerini yenilemeyi hem de restoranlarında yapay zeka destekli sistemleri yaygınlaştırmayı hedefliyor. CNBCe

MENÜDE PROTEİN AĞIRLIKLI DÖNEM

McDonald’s’ın yeni dönem planında en dikkat çeken başlıklardan biri menü değişikliği oldu. Şirket, özellikle ABD’de GLP-1 grubu kilo verme ilaçlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin beslenme tercihlerinde yaşanan değişimi yakından takip ediyor.

Yeni menülerde farklı porsiyonlarda yüksek protein içeren ürünler, yeni dürüm çeşitleri ve ızgara tavuklu sandviçlerin yer alması planlanıyor. Ayrıca bowl çeşitleri ile yumurta içeren atıştırmalıkların da test edilmesi gündemde. CNBCe

KİLO VERME İLAÇLARI TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

ABD’de Ozempic ve Mounjaro gibi GLP-1 grubu ilaçların kullanımındaki artış, gıda sektörünün de dikkatini çekti. Gallup verilerine göre ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 11’i kilo verme amacıyla bu tür ilaçları kullanıyor.

Bu ilaçları kullanan kişilerin kas kaybını sınırlamak amacıyla proteine daha fazla yönelmesi, yüksek proteinli yiyeceklere olan talebi artırıyor. McDonald’s yönetimi de bu değişimi yeni müşteri alışkanlıklarına ulaşmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. CNBCe

RESTORANLARDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Şirketin dönüşümü yalnızca yiyeceklerle sınırlı kalmayacak. Restoranların teknolojik altyapısının da önemli ölçüde değiştirilmesi planlanıyor.

Yeni sistem kapsamında teslimat siparişlerinin alınabileceği özel dolaplar, daha verimli mutfak tasarımları ve yapay zeka destekli uygulamalar devreye alınacak.

Google ile geliştirilen ArchIQ adlı yapay zeka teknolojisinin envanter takibi ve çalışanların vardiya planlamasında kullanılması planlanıyor. Sistem ayrıca arabaya servis noktalarında İngilizce ve İspanyolca sipariş alınmasına da yardımcı olacak. CNBCe

RESTORANLARIN GÖRÜNÜMÜ DE DEĞİŞECEK

McDonald’s, restoranlarının fiziksel yapısında da yeniliğe hazırlanıyor. Planlar arasında çocuklar için daha büyük oyun alanları oluşturulması ve kahve hazırlama bölümlerinin müşterilerin daha rahat görebileceği şekilde düzenlenmesi bulunuyor.

Böylece şirket yalnızca menüyü değil, müşterilerin restoranda yaşadığı deneyimi de yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. CNBCe

8,5 MİLYAR DOLARLIK PLAN HİSSELERE YANSIDI

Ancak dev dönüşümün maliyeti yatırımcı cephesinde soru işaretlerine neden oldu. Açıklamaların ardından McDonald’s hisseleri takip eden işlem gününde yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Franchise işletmecilerinin de dönüşüm kapsamında önemli maliyetlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Yeni plana göre restoran sahiplerinin önümüzdeki 10 yıl içinde yenileme çalışmaları için mevcut harcamalarının yaklaşık iki katına ulaşabilecek miktarlarda yatırım yapması gerekebileceği ifade ediliyor. CNBCe

McDonald’s’ın 8,5 milyar dolarlık dönüşüm hamlesi hayata geçtiğinde şirketin hem klasik fast food menüsünde hem de restoran işletme modelinde son yılların en kapsamlı değişikliklerinden birinin yaşanması bekleniyor.

Yapay ZekaEkonomiDünyaSon Dakika

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