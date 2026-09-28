Uluslar Ligi'nde ikinci hafta 8 maçla başladı, Portekiz Norveç'i 2-1 yendi

Uluslar Ligi'nde ikinci hafta 8 maçla başladı, Portekiz Norveç'i 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası A, B ve D liglerinde 8 maçla başladı. Sonuçlar: Sırbistan-Hollanda 1-2, Almanya-Yunanistan 0-1, Danimarka-Galler 2-0, Norveç-Portekiz 1-2, Avusturya-Kosova 3-1, İsrail-İrlanda Cumhuriyeti 0-3, Cebelitarık-Andorra 0-0, Litvanya-Azerbaycan 1-1.
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 8 maçla başladı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında; A, B ve D liglerinde karşılaşmalar yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Sırbistan- Hollanda: 1-2
Almanya- Yunanistan: 0-1
4. Grup:
Danimarka- Galler: 2-0
Norveç- Portekiz: 1-2
B Ligi
3. Grup:
21.45 Avusturya- Kosova: 3-1
İsrail- İrlanda Cumhuriyeti: 0-3
D Ligi
1. Grup:
Cebelitarık- Andorra: 0-0
2. Grup:
Litvanya- Azerbaycan: 1-1
Kaynak: AA
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