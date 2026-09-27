Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti - Son Dakika
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Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti

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Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken Kurtlar Vadisi’nin ilk dönemine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın yıllar önce Enver Altaylı tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Tanık anlatımına göre Sınav, “Enver Altaylı beni tehdit etti. ‘Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz.’ dedi.” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Osman Sınav’ın yıllar boyunca açıklamadığı Kurtlar Vadisi’nden ayrılık nedenine ilişkin yeni bir iddia ortaya çıktı. Sinan Burhan, Sınav’ın tehdit edildiğini söyleyen bir tanıkla görüştüğünü belirtti.

"BU SIR BENİMLE MEZARA GİDECEK" DEMİŞTİ

Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav, diziden neden ayrıldığı sorusuna yıllar boyunca açık bir yanıt vermedi. Sınav’ın bu konudaki en dikkat çeken sözü ise “Bu sır benimle mezara gidecek.” olmuştu. Aradan geçen yılların ardından bu sözlerin arkasında ne olduğuna ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

SİNAN BURHAN CANLI YAYINDA İSMİ AÇIKLADI

Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada Osman Sınav’ı tehdit eden kişinin Enver Altaylı olduğunu öne sürdü. Burhan, bu bilgiyi doğrudan olaya tanıklık ettiğini söylediği bir isimden aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bizzat olayın şahidiyle bugün görüştüm.”

Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti

"ENVER ALTAYLI BENİ TEHDİT ETTİ"

İddiaya göre Osman Aksu, Avcılar’da bulunan bir dernekte Tahsin Sena’yı ziyaret ettiği sırada Osman Sınav’ın yaşadıklarını anlattığı bir görüşmeye şahit oldu. Aksu’nun anlatımına göre Osman Sınav, şu ifadeleri kullandı: “Enver Altaylı beni tehdit etti. ‘Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz.’ dedi.” Bu sözler, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılışına ilişkin yıllardır süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. 

"ENVER ALTAYLI TEHLİKELİ ADAM"

Aynı anlatımda Osman Sınav’ın yardım istediği Tahsin Sena’nın da dikkat çeken bir yanıt verdiği öne sürüldü. İddiaya göre Sena, “Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez.” sözleriyle Sınav’a doğrudan yardımcı olamayacağını söyledi. 

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