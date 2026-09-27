Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi\'nde 1 milyar liradan fazla zarar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi'nin 2025 yılını 1 milyar 278 milyon 252 bin 877 TL dönem net zararıyla kapattığı ortaya çıktı. Sayıştay denetimine yansıyan tespitlere göre, üniversite hastanesinde bazı öğretim elemanlarının döner sermaye sistemi dışında hekimlik faaliyeti yürüttüğü ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin üniversite hesaplarına aktarılmadığı belirlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 2025 yılında kaydedilen zarar dudak uçuklattı. Üniversitenin döner sermaye işletmesinin 2025 yılı bilançosunda dönem net zararı 1 milyar 278 milyon 252 bin 877 TL olarak belirlendi. İşletmenin öz kaynaklarının ise eksi 1 milyar 849 milyon 603 bin 445 TL seviyesinde bulunduğu belirlendi.

NET ZARAR 1 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Samsun TV haber sitesinde yer alan habere göre, işletmenin 2025 yılında net satışları 6 milyar 695 milyon 349 bin 467 TL olarak kaydedildi. Satışların maliyeti 1 milyar 718 milyon 330 bin 133 TL, faaliyet giderleri ise 6 milyar 347 milyon 585 bin 500 TL olarak gerçekleşti. Faaliyet sonucu 1 milyar 370 milyon 566 bin 165 TL zarar olarak kayıtlara geçti.

Dönem sonunda olağan kar veya zarar da 1 milyar 286 milyon 265 bin 135 TL zarar seviyesinde gerçekleşti. Vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları bulunmazken dönem net zararı 1 milyar 278 milyon 252 bin 877 TL oldu. 

"HASTA DANIŞMANLIĞI" ADI ALTINDA ŞİRKET KURMUŞLAR

Sayıştay raporundaki bir detay da dikkat çekti. 2025 yılı denetim raporunda, üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli bazı öğretim elemanları tarafından “hasta danışmanlığı” adı altında şirketler kurulduğu, şirketler üzerinden hastalara ücretli hekimlik yapıldığı, elde edilen gelirlerin üniversitenin döner sermaye hesaplarına aktarılmadığı tespit edildi. Sayıştay, öğretim elemanlarının şirketler aracılığıyla yürüttüğü bu faaliyetlerin üniversite hastanesinin döner sermaye sistemiyle ilişkilendirilmeden kendi nam ve hesaplarına yapıldığını belirtti.

Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSayıştayGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Bu ne biçim millet varmış ülkede herkez bir yerden yeme alışkanlığı haline getirmiş haram helal neden gözetmiyorlar.Bazı siyasetciler yolsuzluğu meşrulaştırma ya çok çaba gösterdi. 0 0 Yanıtla
  • Dilek yıldzıbaş Dilek yıldzıbaş:
    hırsızlık yolsuzluk her yerde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum’da arı sokması can aldı Doktorların müdahalesi yetmedi Çorum’da arı sokması can aldı! Doktorların müdahalesi yetmedi
Dereye uçan otomobilde can pazarı Sürücü kurtarılamadı Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Körfez’de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü Eski eşi firari Körfez'de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü! Eski eşi firari
Muhteşem Yüzyıl’ı izlerken kapısı çaldı Karşısında Hürrem Sultan’ı gördü Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 22:12:01. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei