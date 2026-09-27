Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi\'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 2025 yılında kaydedilen zarar dudak uçuklattı. Üniversitenin döner sermaye işletmesinin 2025 yılı bilançosunda dönem net zararı 1 milyar 278 milyon 252 bin 877 TL olarak belirlendi. İşletmenin öz kaynaklarının ise eksi 1 milyar 849 milyon 603 bin 445 TL seviyesinde bulunduğu belirlendi.

NET ZARAR 1 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Samsun TV haber sitesinde yer alan habere göre, işletmenin 2025 yılında net satışları 6 milyar 695 milyon 349 bin 467 TL olarak kaydedildi. Satışların maliyeti 1 milyar 718 milyon 330 bin 133 TL, faaliyet giderleri ise 6 milyar 347 milyon 585 bin 500 TL olarak gerçekleşti. Faaliyet sonucu 1 milyar 370 milyon 566 bin 165 TL zarar olarak kayıtlara geçti.

Dönem sonunda olağan kar veya zarar da 1 milyar 286 milyon 265 bin 135 TL zarar seviyesinde gerçekleşti. Vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları bulunmazken dönem net zararı 1 milyar 278 milyon 252 bin 877 TL oldu.

"HASTA DANIŞMANLIĞI" ADI ALTINDA ŞİRKET KURMUŞLAR

Sayıştay raporundaki bir detay da dikkat çekti. 2025 yılı denetim raporunda, üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli bazı öğretim elemanları tarafından “hasta danışmanlığı” adı altında şirketler kurulduğu, şirketler üzerinden hastalara ücretli hekimlik yapıldığı, elde edilen gelirlerin üniversitenin döner sermaye hesaplarına aktarılmadığı tespit edildi. Sayıştay, öğretim elemanlarının şirketler aracılığıyla yürüttüğü bu faaliyetlerin üniversite hastanesinin döner sermaye sistemiyle ilişkilendirilmeden kendi nam ve hesaplarına yapıldığını belirtti.