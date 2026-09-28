SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’ndaki (TEFAS) işlemleri ile iptal edilen alım ve satım talimatlarına ilişkin uygulamanın ayrıntılarını açıkladı. Kurul, 17 Eylül 2026 tarihinde TEFAS üzerinden işleme kapatılan fonlara yönelik aynı gün verilen ve iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden katılma payları oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

SPK’nın daha önce yayımladığı 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde, belirli portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının 17 Eylül itibarıyla TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve tasfiye sürecine alındığı duyurulmuştu.

Bir gün sonra yayımlanan 18 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde ise tasfiyeye konu fonların güncel listesine yer verilmiş, söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin de durdurulduğu açıklanmıştı.

16 EYLÜL VE ÖNCESİNDEKİ TALİMATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SPK’nın son açıklamasına göre, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin 16 Eylül 2026 ve daha önceki tarihlerde TEFAS’a iletilen alım ve satım talimatları, ilgili işlem valörlerinde platformun olağan işleyişi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kurul, talimatların fiyat valörlerine ilişkin detaylara da açıklık getirdi. Buna göre, 16 Eylül saat 13.30’dan sonra ve 17 Eylül saat 13.30’dan önce verilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olması nedeniyle, daha önce yayımlanan 2026/61 sayılı bültende “17 Eylül saat 13.30 öncesi” sınırı belirtilmişti.

17 EYLÜL’DE VERİLEN TÜM TALİMATLAR İPTAL EDİLDİ

Ancak 17 Eylül tarihli 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ile duyurulan 17 Eylül tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararı doğrultusunda ilgili fonlar aynı gün TEFAS işlemlerine kapatıldı.

Bu kararın ardından 17 Eylül tarihinde söz konusu fonlara ilişkin TEFAS’a iletilen tüm alım ve satım talimatları platform tarafından iptal edildi.

İPTAL EDİLEN TALİMAT SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILACAK

SPK, 17 Eylül’de TEFAS üzerinden işleme kapatılması nedeniyle talimatları iptal edilen yatırımcıların durumuna ilişkin de açıklama yaptı.

Buna göre, iptal edilen talimatların sahiplerine fonların tasfiye sürecinin ardından oluşacak tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. Ödemeler, yatırımcıların fondaki katılma payı sahipliği oranları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Böylece 17 Eylül’de verdiği alım veya satım talimatı fonların işleme kapatılması nedeniyle iptal edilen yatırımcıların hakları tasfiye süreci kapsamında değerlendirilecek.

TEMERRÜT NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEYEN TALİMATLAR DA KAPSAMDA

SPK ayrıca, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde yer alan tasfiye usul ve esaslarının A/6 maddesinin uygulanmasına ilişkin önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekti.

Kurulun açıklamasına göre, 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen alım ve satım talimatları da tasfiye kapsamında değerlendirilecek.

Bu kapsamdaki yatırımcıların işlemleri de tasfiye sürecinde dikkate alınarak ilgili usul ve esaslar doğrultusunda sonuçlandırılacak.

TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

SPK’nın açıklamasıyla birlikte, tasfiyeye alınan yatırım fonlarında özellikle 16 ve 17 Eylül tarihlerinde verilen talimatların nasıl değerlendirileceği netleşmiş oldu.

17 Eylül’de TEFAS üzerinden verilen ancak fonların işleme kapatılması nedeniyle iptal edilen talimatların sahipleri ile daha önce verilen fakat temerrüt veya fiyat açıklanmaması nedeniyle sonuçlandırılamayan talimat sahiplerinin hakları tasfiye süreci kapsamında korunacak.