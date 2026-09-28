Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü - Son Dakika
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Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü

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Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
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Karaman’da düğün konvoyunda ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Zengen köyü yakınlarında meydana gelen kazada 63 yaşındaki Ali Koraşoğlu ile Abdullah Bilgin hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün konvoyunda ilerleyen araçlardan birinin karşı yönden gelen otomobille çarpışması faciaya dönüştü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Karaman merkeze bağlı Zengen köyü yakınlarında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Ali Koraşoğlu’nun kullandığı 42 BET 520 plakalı otomobil ile Hasan Ali Tunç yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken düğün konvoyunda bulunanlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlarda bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde sürücülerden 63 yaşındaki Ali Koraşoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Bilgin’in de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Hasan Ali Tunç ile birlikte Ahmet Sarıkaya, Serkan Öztürk, Dudu Koraşoğlu ve Gamze Koraşoğlu yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları yakından takip ediliyor.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu ile Abdullah Bilgin’in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
Kaynak: DHA
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