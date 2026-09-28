“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü - Son Dakika
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“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

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Çin'de bir restoranda yemek yiyen kadın, sıcakladığını söyleyerek elbisesini çıkarıp iç çamaşırlarıyla yemeğine devam etti. Çalışanların müdahale etmek istemesi üzerine sinirlenen kadın, personele bağırarak tartışma çıkardı. Yaşananlar restoranda kısa süreli şaşkınlık ve gerginliğe neden oldu.

Çin'de bir restoranda yemek yiyen kadın, sıcakladığını söyleyerek üzerindeki elbiseyi çıkardı ve iç çamaşırlarıyla masada oturmaya devam etti. Çevredeki müşterilerin şaşkın bakışları arasında yemeğini sürdüren kadın, çalışanların müdahale etmek istemesi üzerine tepki gösterdi.

ELBİSESİNİ ÇIKARIP YEMEĞE DEVAM ETTİ

Görüntülere göre kadın, masada oturduğu sırada üzerindeki elbiseyi çıkararak iç çamaşırlarıyla kalıyor. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yemeğine devam ediyor.

Restorandaki diğer müşteriler yaşananları izlerken, çalışanlar bir süre sonra kadına müdahale etmek için masaya yaklaşıyor.

ÇALIŞANLARLA TARTIŞTI

Personelin uyarısı üzerine kadın sinirlenerek çalışanlara bağırmaya başladı. Kısa süre içinde restoranın içinde gerginlik yaşanırken, kadın bulunduğu yerden ayrılmak yerine tartışmayı sürdürdü.

RESTORANDA ŞAŞKINLIK YARATTI

Kadının davranışları hem çalışanların hem de müşterilerin dikkatini çekerken, olay restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının neden bu şekilde hareket ettiği ve olayın hangi kentte yaşandığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Çin Halk CumhuriyetiYemek TarifiDünyaSon Dakika

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