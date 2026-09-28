Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası - Son Dakika
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Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası

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Salah\'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası
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Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımı'nda aynı etkiyi gösterememesinin perde arkasına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Hossam Hassan'ın yıldız futbolcuyu alışık olduğu sağ kanat yerine ikinci forvet olarak kullanmasının Salah'ın oyununu olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı'nda yaşanan gelişmelerle gündemde. Angola karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ancak 61. dakikada oyundan alınan Salah'ın ardından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Trabzonspor'da hücumun en önemli parçalarından biri olan Salah'ın, Mısır Milli Takımı'nda kendisine verilen rol nedeniyle istediği futbolu sahaya yansıtamadığı ileri sürüldü.

İKİNCİ FORVET OLARAK OYNATILDI

İddiaya göre Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Salah'ı Mustafa Zico'nun yanında ikinci forvet olarak görevlendirdi. Sağ kanatta ise Haissem Hassan forma giydi. Bu tercihle birlikte Salah'ın Trabzonspor'da etkili olduğu bölgelerden uzak kaldığı belirtildi. Yıldız futbolcunun sağ kanattan içeri kat ederek ceza sahasına girme özgürlüğünün kısıtlandığı, merkezde ise istediği boşlukları bulamadığı öne sürüldü.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA UYUM SORUNU İDDİASI

Salah'ın milli takımda yaşadığı sıkıntının yalnızca pozisyonuyla sınırlı olmadığı iddia edildi. Takım arkadaşlarından istediği pasları alamadığı ve hücumda zaman zaman yalnız kaldığı ileri sürüldü. Trabzonspor'da takım arkadaşlarının Salah'ın oyununa alan açtığı ve yıldız ismi sık sık topla buluşturduğu, Mısır'da ise aynı düzenin kurulamadığı savunuldu.

ANGOLA MAÇINDA 61 DAKİKA SAHADA KALDI

Angola karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Salah, 61. dakikada yerini Zizo'ya bıraktı. Hossam Hassan maçın ardından yaptığı açıklamada değişikliğin sakatlık nedeniyle olmadığını belirterek kararın tamamen teknik olduğunu söylemişti. Salah'ın Mısır Milli Takımı'ndaki rolünün bundan sonraki karşılaşmalarda değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Mohamed SalahTrabzonsporMısırSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • monşer null monşer null:
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SON DAKİKA: Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası - Son Dakika
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