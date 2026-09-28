Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti - Son Dakika
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Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti

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Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti
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Feyza Altun, eşi İlker Sungurlar ile yollarını ayırdıklarını açıklarken ayrılığın ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bazı mesajlaşmaları gösteren Altun, Sungurlar'ın kendisini aldattığını öne sürdü. Yaşadığı duruma sert sözlerle tepki gösteren Altun, “Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ‘Ben yoluma bakmadım’ Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor. Adam gibi ‘Benim hayatımda biri var’ de.” ifadelerini kullandı.

Feyza Altun, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Eşi İlker Sungurlar ile ayrıldıklarını duyuran Altun, ayrılığın perde arkasına ilişkin aldatma iddiasını ortaya attı.

EŞİNDEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Feyza Altun, İlker Sungurlar ile birlikteliklerinin sona erdiğini açıkladı. İkilinin ilişkisindeki son durumu kamuoyuna duyuran Altun, ayrılık kararının ardından bazı mesajlaşmaları da gündeme getirdi. Altun'un açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise eşine yönelttiği aldatma suçlaması oldu. Altun, Sungurlar'ın başka biriyle ilişki yaşadığını iddia ederken bunun yaklaşık iki aydır sürdüğünü ileri sürdü. Söz konusu iddialara ilişkin İlker Sungurlar cephesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti

"BİR KARI BULMUŞ, 2 AY OLMUŞ"

Feyza Altun, yaşananlara ilişkin tepkisini sert ifadelerle dile getirdi. Altun şu sözleri kullandı: “Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ‘Ben yoluma bakmadım’ Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor. Adam gibi ‘Benim hayatımda biri var’ de.”

Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti
Feyza AltunSungurlarEvlilikMagazinSon Dakika

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