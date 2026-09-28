Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler - Son Dakika
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Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

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Netanyahu\'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM\'ye şikayet edecekler
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında UCM’ye sunulmak üzere hukuki dosya hazırlanması talimatı verdiği bildirildi. Dosyada Türkiye’nin sözde Kürt politikası ile Ankara-Hamas ilişkilerine yönelik iddiaların yer alacağı, başvurunun üçüncü bir ülke üzerinden yapılmasının planlandığı belirtildi. Girişimin asıl amacının ise baskı ve caydırıcılık oluşturmak olduğu öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulmak üzere hukuki dosya hazırlanması talimatı verdiği bildirildi.

i24NEWS’ün haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dairesi tarafından yürütülen çalışmanın, yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

DOSYA ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜZERİNDEN SUNULACAK

Hazırlanan şikayet dosyasının temelini, Türkiye’nin sözde Kürt politikası ile Ankara ve Hamas arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik iddiaların oluşturduğu belirtildi.

Haberde, sürecin hukuki boyutuna ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıya da yer verildi. Türkiye ve İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu belgesi olan Roma Statüsü’ne taraf değil.

Bu nedenle Tel Aviv yönetiminin, söz konusu hukuki engeli aşmak amacıyla dosyayı doğrudan Lahey’e sunmak yerine, UCM’ye taraf olan üçüncü bir ülke aracılığıyla mahkemeye taşımayı planladığı ifade edildi.

HEDEF BASKI VE CAYDIRICILIK OLUŞTURMAK

Üst düzey kaynaklar, girişimin arkasındaki asıl amacın davayı sonuçlandırmaktan çok siyasi baskı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Habere göre İsrail yönetimi, hazırlanan dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye yönetimine karşı uluslararası alanda bir baskı ve caydırıcılık aracı olarak kullanmayı hedefliyor.

Recep Tayyip ErdoğanBinyamin NetanyahuTürkiyeAnkaraİsrailDünyaSon Dakika

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