Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, cezaevinde tutulan Hamas mensubu Hassan Salameh’i ziyaret ederek dikkat çeken ifadeler kullandı. Ben-Gvir, 1996 yılında Kudüs’te düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği otobüs saldırılarının organizasyonundan hüküm giyen Salameh’e, “Seni öldürmek istiyorum. Seni idam etmek istiyorum” dedi. Görüşmeye ilişkin video daha sonra Ben-Gvir tarafından yayımlandı.

“BURADA CEHENNEMDEN BEN SORUMLUYUM”

Ben-Gvir, Salameh’e cezaevindeki koşulların kendi uyguladığı politikalar sonucunda ağırlaştırıldığını söyledi. İsrailli bakan, geçmişte söz konusu otobüs saldırılarının ardından düzenlenen protestolara katıldığını hatırlatarak yıllar sonra Salameh’in karşısına çıkmasını kendisi açısından bir “hesaplaşma” olarak nitelendirdi.

Salameh’e yönelik sözlerini sürdüren Ben-Gvir, ölümden sonraki hayata gönderme yaptıktan sonra “Burada cehennemden ben sorumluyum” ifadesini kullandı.

VİDEOYU KENDİSİ YAYIMLADI

Yaklaşık 30 saniyelik kayıt, Ben-Gvir’in doğrudan Salameh’e hitap ettiği anları içeriyor. Ben-Gvir daha sonra görüntüleri kendi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

İsrailli bakan daha önce de Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerini ziyaret ederek koşulların ağırlaştırılması politikasını savunan videolar yayımlamıştı. Ben-Gvir, mahkumlara yönelik ölüm cezasının uygulanmasını da uzun süredir açıkça destekliyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEFİNİ DE GÜNDEME GETİRDİ

Ben-Gvir, İsrail’de yaklaşan seçimler öncesinde savunma bakanlığı görevine gelmesi halinde ölüm cezası uygulamasının daha geniş biçimde hayata geçirilmesini savunacağını belirtiyor. Nitekim son haftalarda da saldırılardan hüküm giyen Filistinliler için ölüm cezasının uygulanması çağrılarını tekrarladı.

Ben-Gvir’in Salameh ile cezaevindeki karşılaşmayı kendisinin kayda aldırarak yayımlaması, olayın yalnızca cezaevi politikası açısından değil, seçim kampanyası bağlamında da tartışılmasına neden oldu.