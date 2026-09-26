Tera Yatırım soruşturmasında tutuklanan Tezmen'in Düsseldorf projesi görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tera Yatırım soruşturmasında tutuklanan Tezmen'in Düsseldorf projesi görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tera Yatırım soruşturmasında tutuklanan Tezmen\'in Düsseldorf projesi görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Başkanı Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki Northgate projesi ve oteli görüntülendi. Projede 431 otel ve pansiyon odası ile 223 araçlık park yeri bulunurken, Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde yer alan emlak projesi ve oteli görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyarlık fon krizine ilişkin soruşturmada tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Northgate emlak projesi ve oteli görüntülendi. Yaklaşık 26 bin 700 metrekarelik alana sahip projede, 431 otel ve pansiyon odasının yanı sıra 223 araçlık park yeri bulunuyor. Tesiste, Tera Yatırım'a ait yatırım ve gayrimenkul yönetimi ofisleri de yer alıyor. Tezmen'in Almanya'daki varlıkları arasında Düsseldorf'ta başka bir otel daha ve Solingen kentinde 72 odalı bir otel projesinin de bulunduğu iddia edilirken, ülkedeki varlıklarının toplam değerinin 200 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen 23 Eylül'de tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de aynı gün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince sorgularının ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA
Tera YatırımDüsselldorfAlmanyaEkonomiEmlakYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da 20 yıllık mahalle geleneği: ’Salla Dansı’ milyonlarca kişiye ulaştı Bursa'da 20 yıllık mahalle geleneği: 'Salla Dansı' milyonlarca kişiye ulaştı
Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar
Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı Bu kez tarih verdi Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi
Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
15:20
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 16:26:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Tera Yatırım soruşturmasında tutuklanan Tezmen'in Düsseldorf projesi görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei