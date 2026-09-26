Kırıkkale'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı

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Kırıkkale\'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı
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Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki Doğu Bulvarı'nda, ehliyet sınavına giren E.Ş.'nin kullandığı otomobile sürücü belgesi bulunmayan 14 yaşındaki Y.B.'nin idaresindeki araç çarptı. Aday sürücü ve yanındaki 3 kişi ambulansla hastanelere götürüldü. Çocuğun kullandığı otomobilin sahibine 40 bin liralık ceza yazıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

EHLİYET SINAVINDAKİ ARACA ÇARPTI

Y.B. (14) idaresindeki 06 NK 879 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda, ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aday sürücü ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

ARAÇ SAHİBİNE 40 BİN LİRA CEZA

Öte yandan, Y.B'nin sürücü belgesiz kullandığı aracın sahibine 40 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
OsmangaziKırıkkaleGüncelCezaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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