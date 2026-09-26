Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok - Son Dakika
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Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok

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Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon krizi tartışmaları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hükümet içindeki etkisini eleştirdi. Babacan, Şimşek’in sorunlara müdahale etme niyeti olduğunu düşündüğünü ancak “sistem içindeki durumunun çok zayıf” kaldığını savunarak, “Ben o koltukta olsaydım ya bunlar hiç olmazdı ya da çoktan ayrılmıştım” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kamuoyunun gündemindeki fon krizi tartışmalarına ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mevcut kabinedeki konumuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Fatih Altaylı'nın "Teke Tek" programına konuk olan Babacan, mevcut sistem içerisinde Bakan Şimşek'in etkisiz kaldığını savundu.

"SİSTEM İÇİNDEKİ DURUMU ÇOK ZAYIF"

Programda Altaylı'nın "Mehmet Şimşek istifa etmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Babacan, Bakan Şimşek'in kamuoyuna yansıyan açıklamalarından sorunlara müdahale etme niyetinde olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Buna rağmen iktidar yapısı içindeki dengelere dikkat çeken Babacan, "Ancak problem şu ki; Mehmet Bey'in sistem içindeki durumu çok zayıf. Bu tür işlere müdahale edecek gücü, kuvveti ve imkânı yok" sözleriyle mevcut ekonomi yönetimini eleştirdi.

"BEN OLSAM YA BU KRİZLER OLMAZDI YA DA ÇOKTAN AYRILMIŞTIM"

Altaylı'nın "Şimşek'in yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?" sorusuna iddialı bir yanıt veren DEVA Partisi lideri, kendi bakanlık dönemine atıfta bulundu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 11 yıl ile ekonominin başında kesintisiz en uzun süre kalan isim olduğunu hatırlatan Babacan, "Ben o koltukta olsaydım ya bu yaşananlar hiç olmazdı ya da ben çoktan o görevden ayrılmış olurdum" dedi.

KÜRESEL KRİZ DÖNEMİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kendi görev süresi boyunca dışarıya yansıtılmasa da perde arkasında sürekli bir mücadele ve gerginlik yaşandığını belirten Babacan, göz yumulan hatalara tahammül edemeyeceğini vurguladı. Kendi yönetimindeki bankacılık sisteminin dayanıklılığını örnek gösteren Babacan, "Bu kadar büyük meseleler varken müdahale edilmediğini görsem orada durmazdım. Biz görevdeyken dünyada yüzyılın en büyük küresel krizi yaşandı ama bankacılık sistemimiz sayesinde bize hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

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