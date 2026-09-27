Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Hatay'da balkonda gördüğü böcekten korkarak duvarın üzerine çıkan ve mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla balkona ulaşmasıyla kurtarıldı. Balkonda duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

BÖCEĞİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Olay; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4.katında yaşandı. Apartmanın 4.katında yaşayan kadın, ilaçlama yaptığı esnada balkonda böcek görerek korku içerisinde duvarın üzerine çıktı.

VATANDAŞLAR İNTİHAR EDECEK SANDI

Kadının balkonda olduğunu görerek intihar ettiğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İntihar vakası olarak ihbara çıkan ekipler, olay yerine gittiklerinde kadının böcekten korkarak balkonda mahsur kaldığını fark ettiler. Kadın, itfaiye aracının merdiveniyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.