Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu - Son Dakika
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Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde böcekten korkan kadın, balkonda duvarın üzerine çıkarak mahsur kaldı. İntihar ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri kadını merdivenle kurtardı; o anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da balkonda gördüğü böcekten korkarak duvarın üzerine çıkan ve mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla balkona ulaşmasıyla kurtarıldı. Balkonda duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

BÖCEĞİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Olay; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4.katında yaşandı. Apartmanın 4.katında yaşayan kadın, ilaçlama yaptığı esnada balkonda böcek görerek korku içerisinde duvarın üzerine çıktı. 

Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

VATANDAŞLAR İNTİHAR EDECEK SANDI

Kadının balkonda olduğunu görerek intihar ettiğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İntihar vakası olarak ihbara çıkan ekipler, olay yerine gittiklerinde kadının böcekten korkarak balkonda mahsur kaldığını fark ettiler. Kadın, itfaiye aracının merdiveniyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. 

O ANLAR KAMERADA

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
İskenderunGüvenlikİtfaiyeOlaylarGüncelHatayYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Acelexi72 Acelexi72:
    Yaaa her zaman edepli giyinnek lazım, başımıza ne geleceğini kimse bilmez, bacılar özünüze dönün siz bu değilsiniz, en büyük düşmanımız bu alçak avrupanın adetlerini taklit etmeyin ,yeter artık 0 0 Yanıtla
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