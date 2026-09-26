Trump'tan uçak şovu! Air Force One stadyumu böyle selamladı

Trump’tan maç öncesi gelen sürpriz görüntü, Texas ile Tennessee arasında oynanan kritik kolej futbolu karşılaşması öncesinde dikkat çekti. ABD Başkanını taşıyan Air Force One, tribünlerin dolmaya başladığı sırada Neyland Stadium’un üzerinden geçti.

AIR FORCE ONE STADYUMUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Texas Longhorns ile Tennessee Volunteers arasındaki mücadeleyi izlemek üzere Knoxville’a gitti. Trump’ı taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Neyland Stadium’un üzerinden oldukça alçak bir uçuş gerçekleştirdi. Uçak daha sonra yeniden yükseldi ve kısa süre içinde iniş yaptı. Uçuşun, stadyumdaki binlerce taraftar tarafından da görüldüğü aktarıldı. New York Post’un aktardığına göre Air Force One’ın geçişi, karşılaşma öncesinde yerel saatle yaklaşık 11.30’da gerçekleşti.

TRUMP MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

University of Tennessee, karşılaşma öncesindeki bilgilendirmesinde Donald Trump’ın Texas-Tennessee maçına katılacağını açıklamıştı. Başkanın ziyareti nedeniyle Neyland Stadium çevresinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Taraftarlardan stadyuma normalden daha erken gelmeleri istendi ve girişlerde Secret Service tarafından ilave güvenlik kontrolleri uygulandı.