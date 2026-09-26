Komutanlar kokpite geçti! Konya’da F-4’lerle havalandı - Son Dakika
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Komutanlar kokpite geçti! Konya’da F-4’lerle havalandı

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth, Ankara’daki görüşmenin ardından Konya’ya geçti. İki komutan, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 111’inci Jet Filo Komutanlığına bağlı F-4E/2020 savaş uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi. Ortak uçuş, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki temasın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Türk ve İngiliz hava kuvvetleri komutanları, Ankara’daki resmi temaslarının ardından Konya’da bu kez kokpite geçti. Orgeneral Rafet Dalkıran ile Orgeneral Sir Harv Smyth, F-4E/2020 savaş uçaklarıyla uçtu.

ANKARA'DAKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KONYA'YA GEÇTİLER

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth ile Ankara’da bir araya geldi. İki komutan arasındaki görüşmenin ardından programın ikinci ayağı için Konya’ya geçildi. Dalkıran ve Smyth, burada 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki komutanın 111’inci Jet Filo Komutanlığı bünyesinde görev yapan personelle de bir araya geldiği bildirildi.

Komutanlar kokpite geçti! Konya’da F-4’lerle havalandı

İKİ KOMUTAN F-4E/2020 İLE UÇTU

Konya’daki programın en dikkat çeken bölümü ise uçuş oldu. Orgeneral Rafet Dalkıran ile İngiliz mevkidaşı Sir Harv Smyth, 111’inci Jet Filo Komutanlığına bağlı F-4E/2020 uçaklarıyla havalandı. Böylece iki ülkenin hava kuvvetleri komutanları, resmi görüşmenin ardından aynı gün içinde ortak bir askeri uçuş gerçekleştirmiş oldu. Uçuş sırasında çekilen görüntülerde iki komutanın hazırlık süreci, kokpite geçişi ve F-4 uçaklarının havalanma anları yer aldı.

F-4E/2020'LER KONYA SEMALARINDA

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde uzun yıllardır görev yapan F-4E/2020 uçakları, bu kez iki ülkenin hava kuvvetleri komutanlarını taşıdı. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkarken, 111’inci Jet Filo Komutanlığına bağlı F-4 uçaklarıyla gerçekleştirilen uçuş ziyaretin en dikkat çekici bölümü oldu. İki komutanın aynı platformda uçuş gerçekleştirmesi, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki askeri temasların hava kuvvetleri boyutunu da görünür hale getirdi.

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