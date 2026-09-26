Türkiye-Fransa maçında herkesi kandıran Ester fotoğrafı! Gerçek bambaşka çıktı

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasında Kocaeli'de oynanan karşılaşma öncesinde İspanyol oyuncu Ester Expósito hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Expósito'nun Türkiye-Fransa karşılaşmasını tribünden takip edeceği öne sürülmüştü.

Maçın oynandığı saatlerde ortaya çıkan bir fotoğraf ise bu iddiayı güçlendirdi. Görüntüde Expósito'nun tribünde maçı takip ettiği görülürken aynı karede eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer alıyordu.

BİNLERCE KİŞİ GERÇEK SANDI

İlk bakışta gerçek bir tribün fotoğrafından ayırt edilmesi oldukça güç olan kare, kısa sürede binlerce kişiyi yanılttı. Expósito'nun gerçekten Türkiye'ye geldiği ve karşılaşmayı tribünden takip ettiği düşünüldü. Ancak fotoğrafla ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı.

FOTOĞRAF YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ ÇIKTI

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte Ester Expósito'nun tribünde bulunduğunu gösteren görüntünün yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu anlaşıldı. Böylece Expósito'nun Türkiye-Fransa karşılaşmasına geldiği yönündeki izlenimin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İspanyol oyuncunun maçı tribünden izlemediği belirtildi.

ALİ KOÇ'UN OLDUĞU KAREYE EKLENDİ

Görüntüyü inandırıcı hale getiren en önemli ayrıntılardan biri ise Ali Koç'un da karede bulunmasıydı. Gerçek bir maç atmosferini andıran görüntüye Expósito'nun eklenmesi, fotoğrafın ilk bakışta gerçek sanılmasına neden oldu. Dün karşılaşmaya geleceği iddiasıyla adı Türkiye-Fransa maçıyla anılan Expósito, böylece bu kez yapay zekâyla hazırlanan sahte tribün fotoğrafıyla gündeme geldi.