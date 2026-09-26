Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti - Son Dakika
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Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti

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Üsküdar\'da CHP\'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
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Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan, 4 gün önce de ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen eski Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik CHP'den istifa etti. Aynı zamanda İBB Meclis Üyesi olan Çelik istifa metninde, tutuklanan Sinem Dedetaş yönetimine sert sözlerle yüklendi. Öte yandan Çelik'in önümüzdeki günlerde AK Parti'ye geçebileceği iddia edildi.

Eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bir süre cezaevinde kaldıktan sonra 4 gün önce ev hapsi kararıyla tahliye edilen Çelik, partiyle olan tüm bağlarını kopardığını açıkladı. Çelik'in önümüzdeki günlerde AK Parti'ye geçebileceği öne sürüldü.

AMİNE CANSU ÇELİK'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI

İstifa metninde sert ifadeler kullanan Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve parti yönetimini hedef aldı. Çelik açıklamasında şunları söyledi: "2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen teklifi, siyasi aidiyet tartışmalarının ötesinde, Üsküdar'a ve Üsküdarlılara hizmet etme imkânı bulabileceğim düşüncesiyle kabul ettim. Benim için temel ölçü, hangi makamda bulunduğumdan ziyade Üsküdarlılara ne ölçüde hizmet edebildiğimdi. Ancak zaman içerisinde karşılaştığım yönetim anlayışı, bu beklentimin karşılığını bulmadığını açık biçimde gösterdi.

Görev sürem boyunca liyakat konusunda ciddi tereddütler yaşamama neden olan görevlendirmelere ve kurumsal yetki ve sorumlulukların dışında şekillendiğini düşündüğüm yönetim süreçlerine şahit oldum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanımın dönem dönem sınırlandırılması, görevimi sağlıklı biçimde yerine getirmemi güçleştiren uygulamalar ve maruz kaldığımı düşündüğüm sistematik dışlanma, zaman İçerisinde benim açımdan kabul edilemez bir duruma ulaştı.

"SİYASİ DURUŞUM SUİSTİMAL EDİLDİ"

Bunun yanında; siyasi geçmişimin, duruşumun ve toplumdaki karşılığımın, şahsıma gerçek bir yönetim alanı açılmaksızın kamuoyuna yönelik bir görüntünün parçası hâline getirildiğini ve zaman zaman suistimal edildiğini gördüm.

"HEM ŞAHSIMA HEM DE EŞİME BASKI YAPILDI"

Bugün yürütülmekte olan hukuki süreç ise bütün bu yaşananları benim açımdan çok daha ağır bir boyuta taşımıştır. Gözaltında bulunduğum süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, belediye meclis üyeliğinden istifa etmem yönünde CHP ve Yeni Parti ilçe ve il örgütünden hem şahsıma hem de eşime baskı yapıldığına üzülerek şahit oldum. İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir.

"ÜSKÜDAR DIŞINDAN GELEN KADROLAR ETKİN HALE GELDİ"

Üsküdar'a hizmet edebilmek düşüncesiyle içerisinde yer aldığım bu yönetim yapısında, zaman içerisinde Üsküdar dışından gelen kadrolar belediyenin kurumsal işleyişinde etkin hale gelmiştir. Dönem dönem uyarılarda bulunduğum ve itiraz ettiğim benim iradem ve sorumluluğum dışında gerçekleşen birtakım yönetim, iş ve ilişkilerin sonuçları şahsıma ve aileme kadar ulaştı. Bu süreçte özgürlüğümden mahrum kaldım ve her şeyden önemlisi, dört yaşındaki evladımdan ayrı düştüm.

Yaşadığım bu ağır süreç, uzun süredir taşıdığım tereddütleri benim açımdan artık geri dönülemez bir noktaya taşımıştır.

"CHP'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Siyaseti; kurumsal iradenin dışında, kişisel hesapların veya makam mücadelelerinin değil, millete hizmet etmenin vasıtası olarak gördüm. Bugün de aynı anlayışı muhafaza ediyorum.

Bu sebeplerle, siyasi ve vicdani sorumluluğumun gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi Üsküdar'ın, Üsküdarlının ve milletimizin menfaatini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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SON DAKİKA: Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti - Son Dakika
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