Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında

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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında
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İstanbul’da simit fiyatlarında yaşanan artışların ardından Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı. Bakanlık, işletmelerin yürürlükteki fiyat tarifelerine uyup uymadığını kontrol ederken, tarifeye aykırı satış yaptığı belirlenen işletmelere ağır idari yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Tüketicilerin fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunacağı vurgulandı.

İstanbul’da simit fiyatlarına ilişkin son dönemde yaşanan artışlar Ticaret Bakanlığı’nın gündemine girdi. Bakanlık, tüketicileri haksız ve fahiş fiyat uygulamalarından korumak amacıyla saha denetimlerini artırdı.

SİMİT SATIŞLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’daki simit satışlarının saha ekipleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Denetimlerde işletmelerin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine uyup uymadığı kontrol ediliyor. Gürcan, piyasa denetimlerinin tüketicilerin korunması amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

TARİFEYE UYMAYANA AĞIR YAPTIRIM

Bakanlık, denetimler sırasında belirlenen tarifenin üzerinde satış yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem başlatacak.

Gürcan, mevzuata aykırı satışlarda en ağır idari yaptırımların uygulanacağını ve gerekli hukuki süreçlerin de devreye sokulacağını açıkladı.

“TÜKETİCİNİN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bakanlık, özellikle temel tüketim ürünlerinde vatandaşların mağduriyetine yol açabilecek uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Gürcan, tüketicilerin temel ürünlere erişimini olumsuz etkileyen ve haksız fiyat artışına yol açan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Ticaret BakanlığıİstanbulEkonomiSimitSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hsn.cntrk47 hsn.cntrk47:
    ne simidi kardeşim memleket çalkalaniyo ekonomi bitirecek durumda dolandirılıyor sen simid hesabı yapıyorsun simid yemesekte olur 9 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    hani birisi simit hesabı yapmıştı yıllar önce… 5 1 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Yine kamuoyuna zıpır zıpır ile oyalama. Fon fon onu unutma 4 0 Yanıtla
  • ZIPPO null ZIPPO null:
    10 liraya satan yerde var 25 liraya da ama kalite farkı da var onuda söylemek lazım yenilmiyor 10 liralık simit. şimdi siz herkese 10 liraya satın derseniz simit kültürü biter 0 2 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Günaydın bestanesini 1 TL ye sattıkları günleri özledik bir zamanlar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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