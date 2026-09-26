Gülşen'in sahne kıyafeti yine olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülşen'in sahne kıyafeti yine olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülşen, Harbiye Açıkhava sahnesine bu kez tüy detaylı yarım şalvar kombiniyle çıktı. Sahne kıyafetleriyle sık sık dikkat çeken ünlü şarkıcı, Harbiye konserinde de alışılmışın dışında bir tercih yaptı. Gülşen’in tüylerle hareketlendirilen sahne kombini, konserin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Gülşen, Harbiye'ye bu kez farklı bir sahne stiliyle çıktı. Ünlü şarkıcı, Harbiye Açıkhava’daki konserinde tüylerle detaylandırılmış yarım şalvar kombini tercih etti. Sahne tarzıyla sık sık dikkat çeken Gülşen, bu konserinde de iddialı çizgisini sürdürdü.

TÜY DETAYLI YARIM ŞALVAR TERCİH ETTİ

Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşan Gülşen’in sahne kıyafeti, konserin öne çıkan detaylarından biri oldu. Ünlü şarkıcı, klasik sahne kostümlerinin dışına çıkarak yarım şalvar formundaki, tüy detaylarıyla tamamlanan özel bir kombinle sahneye çıktı. Kombinin özellikle alt kısmındaki hacimli yapı ve tüy detayları, sahne ışıkları altında daha da belirgin hale geldi.

GÜLŞEN'DEN YİNE SIRA DIŞI SAHNE TARZI

Gülşen, kariyeri boyunca yalnızca şarkılarıyla değil, sahne kıyafetleriyle de dikkat çeken isimlerden biri oldu. Harbiye konserinde tercih ettiği bu kombin de sanatçının alışılmışın dışındaki stil anlayışını sürdürdüğünü gösterdi. Ünlü şarkıcının sahne kıyafetlerinde zaman zaman cesur, zaman zaman deneysel parçalara yöneldiği biliniyor. Bu kez tercih ettiği tüy detaylı yarım şalvar, sahne görünümünün merkezine yerleşti.

Harbiye Açıkhava TiyatrosuMagazinGülşenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sahabettinkural13 sahabettinkural13:
    buna da şükür bu kapalı hali 1 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    gülşen kıyafetmi giyiyomuş nerede giymiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
BM Genel Kurulu’nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
Meteoroloji saat verdi Marmara’da rüzgarın hızı 75 km’yi bulacak Meteoroloji saat verdi! Marmara'da rüzgarın hızı 75 km'yi bulacak
Yapay zekayla patronu taklit ettiler Bankadan 95 milyon Euro çaldılar Yapay zekayla patronu taklit ettiler! Bankadan 95 milyon Euro çaldılar
Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası
Almanya’da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
22:08
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
18:18
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
17:43
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 23:01:06. #7.12#
SON DAKİKA: Gülşen'in sahne kıyafeti yine olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei