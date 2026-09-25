Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı

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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz çağrısı yaptı. Alimi, Husilerden ayrılıp çatışmayı veya örgüt adına çalışmayı bırakanlara kapsamlı af uygulanacağını, güvenli dönüş kapısının cuma günü açıldığını duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkede Husilere karşı "genel seferberlik ve ulusal teyakkuz" çağrısı yaparken, Husilerden ayrılarak çatışmalara katılmayı veya örgüt adına çalışmayı bırakanlara kapsamlı af uygulanacağını açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Alimi, 26 Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümü dolayısıyla konuşma yaptı.

Konuşmasında, Husilerden ayrılmak isteyenler için "Cumhuriyet ve anayasal meşruiyet saflarına güvenli dönüş kapısının" cuma günü itibarıyla açıldığını belirten Alimi, örgütten ayrılarak çatışmayı veya Husiler adına çalışmayı bırakanların, anayasal ve yasal prosedürlere uygun şekilde daha sonra çıkarılacak "kapsamlı aftan" yararlanacağını söyledi.

Alimi, ordu ve güvenlik güçleri mensuplarının da yasal olarak elde ettikleri çalışma haklarının korunması amacıyla durumlarının düzenlenmesi için çalışma yürütüleceğini ifade etti.

Hedefimiz Sana'ya ulaşana kadar devlet kurumlarını yeniden tesis etmek

Yemenlilere "genel seferberlik ve ulusal teyakkuz" çağrısı yapan Alimi, halkı ordu ve güvenlik güçlerinin etrafında toplanmaya ve resmi kanallar üzerinden bu kurumlara katılmaya davet etti.

Alimi, yönetimin hedefinin "devlet kurumlarını yeniden tesis etmek ve Sana'ya ulaşana kadar ülkenin tamamında egemenliği sağlamak" olduğunu belirtti.

Cephe hatlarının değişmesinin veya bazı bölgelerin kaybedilmesinin bu hedefi değiştirmeyeceğini kaydeden Alimi, Husileri ülke içinde ve sınır ötesinde son gerilimi başlatmakla suçladı.

Alimi, Taiz, Marib, Cevf, Hudeyde, Lahic, Hadramut, Beyda, Şebve ve Dali vilayetlerindeki gelişmelerin, güç kullanarak yeni bir durum oluşturma girişiminin parçası olduğunu dile getirdi.

Bölge ülkelerine destek çağrısı

Alimi, kardeş ve dost ülkelere Yemen hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin yanında yer almaları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek vermeleri çağrısında bulundu.

Konsey Başkanı Alimi, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesinin bölgenin ve Kızıldeniz'in güvenliğiyle de bağlantılı olduğunu belirtti.

Yemen'de 26 Eylül devrimi, Mütevekkili Krallığı'na karşı 1962 yılında başladı. 1962-1970 yılları arasında Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazandı.

Kaynak: AA
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