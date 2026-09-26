Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır" "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır"

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajını yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Ana dilimiz Türkçemiz, binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur. 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Erdoğan ayrıca, " 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır. Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar. Bu düşüncelerle, Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanTürk Dil BayramıTürkiye YüzyılıKültürGüncelEylülSon Dakika

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:07
Arda Güler’in Mbappe tepkisi İspanya’da gündem oldu
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:24:42. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei