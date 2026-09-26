Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru

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Avrupa Boks Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaşan Busenaz Sürmeneli'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla tebrik etti. Görüşmede Erdoğan'ın, "Dayak yemedin değil mi?" sorusuna milli boksör, "Yok Cumhurbaşkanım. 3-0, 3-0, 3-0" yanıtını verdi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli bir kez daha zirveye çıktı. Kadınlar 70 kilo finalinde İngiliz Chantelle Reid ile karşılaşan milli boksör, rakibini mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final karşılaşmasını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Busenaz Sürmeneli ile görüştü.

Erdoğan, milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, "Tebrik ediyorum seni, aferin. İnşallah olimpiyatta da başarı bekliyorum. Tebrik ediyorum, ailene selamlarımı ilet" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru

"DAYAK YEMEDİN DEĞİL Mİ?"

Görüşme sırasında Erdoğan ile Busenaz Sürmeneli arasında gülümseten bir diyalog da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dayak yemedin değil mi?" sorusuna Busenaz Sürmeneli, "Yok Cumhurbaşkanım. 3-0, 3-0, 3-0" yanıtını verdi. Milli boksör daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikleri için teşekkür etti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Bir olimpiyat ve üç dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli, Sofya'daki zaferiyle kariyerine bir önemli başarı daha ekledi. Milli boksör, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

Recep Tayyip ErdoğanBusenaz SürmeneliSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru - Son Dakika
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