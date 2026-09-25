Menteşe'de ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söken Ali Aslan tutuklandı - Son Dakika
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Menteşe'de ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söken Ali Aslan tutuklandı

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Menteşe\'de ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söken Ali Aslan tutuklandı
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Menteşe'deki Salih Zeki Gür İlkokulu'nda bahçedeki Atatürk büstünün yerinden sökülüp götürüldüğü önceki gün sabah fark edilerek 112'ye bildirildi. Güvenlik Şube ekiplerinin incelemesiyle kimliği belirlenen 26 yaşındaki Ali Aslan, 24 Eylül'de Kötekli Mahallesi'nde gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp götürdüğü belirlenen Ali Aslan (26), tutuklandı.

BÜSTÜN YERİNDE OLMADIĞI SABAH FARK EDİLDİ

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün yerinden sökülerek götürüldüğünü fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GÜVENLİK ŞUBE EKİPLERİ İZİNİ SÜRDÜ

İhbar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı inceleme ve saha çalışmaları sonucunda, büstü söken kişinin Ali Aslan olduğu tespit edildi.

Aslan, dün (24 Eylül) Kötekli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Menteşe'de ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söken Ali Aslan tutuklandı - Son Dakika
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