Böyle evlat olmaz olsun! Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü - Son Dakika
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Böyle evlat olmaz olsun! Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü

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Böyle evlat olmaz olsun! Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü
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Hindistan'da polis başkomiseri Nitin Singh, lojmandaki evinde başından vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 18 yaşındaki oğlu Armaan tutuklandı. Polis, gencin kız arkadaşıyla hemen evlenmek istediğini, ailesinin ise 21 yaşına kadar beklemesini söylemesi üzerine evde tartışma çıktığını açıkladı. Olay yerinde el yapımı tabanca bulundu.

Evlenmesine izin vermeyen ailesiyle tartışan 18 yaşındaki Armaan'ın, polis başkomiseri olan babası Nitin Singh'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Polis, gencin annesine de saldırmaya çalıştığını açıkladı.

BABASI EVDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, Hindistan'da bir lojmanda meydana geldi. Polis merkezinin muhasebe biriminde görev yapan başkomiser Nitin Singh, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken Singh'in 18 yaşındaki oğlu Armaan ilk olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı. 

KIZ ARKADAŞIYLA HEMEN EVLENMEK İSTEDİ

Polisin ön soruşturmasına göre baba ile oğul arasındaki tartışmanın merkezinde Armaan'ın kız arkadaşıyla evlenme isteği vardı. Karakol amiri yaşananları, "Perşembe akşamı Armaan, ailesiyle tartıştı. Bir kızla evlenmek istiyordu ve hemen evlenmek istiyordu. Ancak ailesi, evliliğin ancak 21 yaşına geldiğinde gerçekleşebileceği konusunda ısrar etti. Armaan, ailesini kızı evlerine getirmeleri için zorluyordu, ancak ailesi bu talebi reddetti. Ayrıca ailesinden çeşitli ihtiyaçları için para da istedi," sözleriyle anlattı.

ANNESİ ÇATIYA KAÇIP YARDIM İSTEDİ

Polisin aktardığına göre Armaan, olay sırasında annesine de saldırmaya çalıştı. Annesini boynundan yakalayan gençten kurtulan kadın çatıya çıkarak yardım istedi. Kadının yardım çağrısını duyan komşular olay yerine gelirken polise de haber verildi. Ekipler evde yaptıkları incelemede el yapımı bir tabanca ele geçirdi. 

OLAYI BAŞKASI YAPMIŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Mahalle sakinlerinden bir kadın, Armaan'ın olayın ardından eve dışarıdan bir kişinin girdiği izlenimi vermeye çalıştığını öne sürdü. Son'da yer alan habere göre, Emniyet Müdürü ise "Sabah bir çağrı aldık. Polis olay yerine vardığında, başkomiserin başından vurulduğunu gördü." ifadelerini kullandı.

HindistanAsayişPolisDünyaAileSon Dakika

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