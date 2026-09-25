Kilis'te sokakta tekme-tokat darp edilen şahıs için bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kilis'te sokakta tekme-tokat darp edilen şahıs için bir kişi gözaltına alındı

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Kilis\'te sokakta tekme-tokat darp edilen şahıs için bir kişi gözaltına alındı
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Kilis'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahsın sokak ortasında tekme-tokat darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, şikayet üzerine saldırıyı gerçekleştiren şahsı gözaltına alırken darp edilen şahsa yönelik şantaj iddiası ortaya atıldı.

Kilis'te bir şahsın sokak ortasında tekme-tokat darp edildiği ve kanlar içerisinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası bir kişi gözaltına alınırken darp edilen şahıs hakkında ise eşcinsel eğilimli olduğu ve kendisiyle yakınlık kuranlara şantaj yaptığı iddiası ortaya atıldı.

Olay, kent merkezi Ekrem Çetin Mahallesi Erdem sokakta meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada üç şahıs arasında kavga çıktı. Cadde ortasında bir şahsın tekme-tokat darp edildiği ve kanlar içerisinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Darp olayı ile ilgili iğrenç iddialar

Darp edilen şahsın eşcinsel eğilimli olduğu ve kendisiyle yakınlık kuranlara şantaj yaptığı öne sürüldü. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan darp görüntüleri ve darp edilen şahsın şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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