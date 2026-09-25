Sikorski'ye göre Rusya seferberlik için sahte bayrak saldırısı düzenleyebilir - Son Dakika
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Sikorski'ye göre Rusya seferberlik için sahte bayrak saldırısı düzenleyebilir

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Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'nın seferberlik ilanına gerekçe oluşturmak için sahte bayrak saldırısı düzenleyebileceğini söyledi. Sikorski, Rusya'nın bu yıl büyük bir şey hazırladığına dair çok sayıda bilgi aldıklarını ancak kaynakları açıklamadıklarını belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'da seferberlik ilanına gerekçe oluşturmak amacıyla sahte bayrak saldırısı düzenlenebileceğini belirterek, "Rusya'nın bu yıl büyük bir şey hazırladığına ilişkin bilgiler alıyoruz." dedi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Sikorski, New York'ta katıldığı etkinlikteki konuşmasında, "Rusya'nın bu yıl büyük bir şey hazırladığına ilişkin bilgiler alıyoruz. Kaynakları açıklamıyoruz ancak bunlardan çok sayıda var." ifadesini kullandı.

Rusya'nın olası bir operasyonu, ülke genelinde yeni bir seferberlik sürecine gerekçe olarak kullanabileceğini dile getiren Sikorski, "Putin'in seferberlik için bir gerekçeye ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Sahte bayrak saldırısı düzenleyip Rus halkına 'Saldırı altındayız ve bu nedenle seferberlik ilan etmemiz gerekiyor.' diyebilirler." açıklamasını yaptı.

Sikorski, Rusya'nın gerilimi tırmandırmasına ilişkin diğer olası senaryoların sorulması üzerine, "Belaruslular savaşa çekilmekten çok endişe duyuyor." dedi.

Rus azınlıkların bulunduğu Baltık ülkelerinin Rusya'nın gerilimi tırmandırma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Sikorski, NATO'nun olası saldırganlığı caydırmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Sikorski, Rusya'nın bir NATO ülkesine tam kapsamlı bir saldırı düzenlemesinin "çılgınca" olacağını vurgulayarak, Moskova'nın daha belirsiz yöntemlere başvurmasını beklediğini, bunun da NATO'nun karşılıklı savunmayı öngören 5. maddesinin uygulanmasını zorlaştırabileceğini kaydetti.

Rus ekonomisinin baskı altında olduğuna dikkati çeken Sikorski, Ukrayna'nın rafineri kapasitesinin yarısından fazlasını yok etmemesi halinde Rusya'nın savaşı 1 veya 2 yıl daha sürdürebileceğini dile getirdi.

Sikorski, Rusya'nın halen kullanabileceği kartlarının olduğuna inandığını belirterek, "Seferberlik ve sert bir kışın yanı sıra Ukrayna'nın enerji şebekesinin, ısıtma sistemlerinin ve büyük şirketlerinin yok edilmesi... Bu yaşanıyor ve Ukrayna ekonomisine zarar veriyor ancak Ukraynalıların da Başkan Trump'ın söylediği gibi, oynayabilecekleri kartlar var." ifadelerini kullandı.

Sahte bayrak operasyonu nedir?

Tarihte ilk kez 16. yüzyılda kullanılan "sahte bayrak" terimi, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmada yasal gerekçe üretmek için çeşitli hileler uygulayarak düzenlediği siyasi ve askeri eylemler olarak tanımlanıyor.

Yakın tarihte bu yöntemin en bilinen örneklerinden biri, 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgali öncesinde yaşandı. Alman ajanları, Polonyalı kılığına girerek sınıra yakın bir Alman radyo istasyonuna saldırı düzenledi.

Dönemin Alman yönetimi, saldırının Polonyalı sabotajcılar tarafından gerçekleştirildiği izlenimini oluşturarak Polonya'nın işgaline gerekçe oluşturdu.

Kaynak: AA
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