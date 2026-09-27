Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı başladı.

AZİZ YILDIRIM GENEL KURULDAN YETKİ İSTEYECEK

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrası gerçekleştirilecek ve 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe kurul tarafından oylanacak. Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu da genel kurulun oylarına sunulacak.

GÜNDEM:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

5- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

8- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

9- 01.06.2026 – 31.05.2027 dönemine ait Bütçe'nin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,

10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

11- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi) hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

12- Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2 lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

13- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde; yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, bu kapsamda;

a. Kenan Evren Lisesi olarak bilinen ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan 1133 ada, 11 ve 12 parselde kayıtlı toplam 13.972 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi hakkında bilgi verilmesi,

b. Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen ve İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu Mahallesinde bulunan, 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verilmesi,

c. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi,

d. Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi.

14- Kulübümüzün 3. kişilerle yaptığı/yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

• Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak "COVE1907" isimli proje hakkında bilgi verilmesi

15- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmelere, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak; Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi ve benzeri konularda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

16- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile gerçekleştirilmesi planlanan "120. Yıl Piyangosu" konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

17- Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliğinin ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bilcümle hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

18- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 50269 sicil numaralı Ersel Tetikcan'ın ihraç kararının görüşülmesi ve ihraç kararının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul onayına sunulması,

19- Kapanış