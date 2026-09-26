Kahramankazan\'da motosikletli kuryenin tehlikeli yolculuğu: Bir lastik boynunda, biri arkada

Kahramankazan'da motosikletli kuryenin tehlikeli yolculuğu: Bir lastik boynunda, biri arkadaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da bir motosiklet kuryesi, iki otomobil lastiğini taşımak için birini yolcu yerine yerleştirdi, diğerini de boynuna geçirdi. Kahramankazan'daki 29 Mayıs Caddesi'nde cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kuryenin bu haliyle bir süre trafikte ilerlediği görüldü.
Ankara'da araç lastiklerini motosikletine ve boynuna asan kuryenin ilginç taşıma yöntemi cep telefonu kamerasına yansıdı.
BİR LASTİK YOLCU YERİNDE, BİRİ BOYNUNDA
Kahramankazan ilçesi 29 Mayıs Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kuryenin otomobil lastiklerinden birini motosikletinin yolcu kısmına, diğerini ise boynuna asarak taşıdığı görüldü.
TRAFİĞİ RİSKE ATTI
Hem kendinin hem de trafiğin güvenliğini riske atan kuryenin bir süre o şekilde araç kullandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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