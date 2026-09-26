Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı - Son Dakika
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Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı

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Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
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Birecik'in kültürel mirasını ve değerlerini bir araya getiren Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali, yoğun katılımla başladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Birecik patlıcanının hasadını birlikte gerçekleştirdi. Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Begit, herkesi festival için Birecik'e davet etti.

Birecik’in köklü kültürel mirasını, gastronomisini ve tarımsal değerlerini bir araya getiren Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla başladı.

Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festivalde, ilçenin simge değerlerinden kelaynaklar, coğrafi işaret tescilli Birecik patlıcanı ve Birecik fıstığı ön plana çıkarılıyor.

Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen açlışa; Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, T.C. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Birecik’in önemli yöresel ürünlerinden olan ve coğrafi işaretle tescillenen Birecik patlıcanının hasadını birlikte gerçekleştirdi.

KAYMAKAM ŞAHİN: 3 GÜN DOLU DOLU BİR PROGRAM OLACAK

Birecik Kaymakamı Osman Şahin, festivalin ilçenin değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli olduğunu belirterek, “Kaymakamlığımız ve Birecik Belediyemizin iş birliğinde Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Üç gün boyunca dolu dolu ve güzel bir festival olacak. Birecik’imizin değerlerini daha bilinir ve daha tanınır hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üç gün boyunca sürecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN BEGİT: HERKESİ BİRECİK'E BEKLİYORUZ

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit ise festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gerçekten çevre ilçelerden inanılmaz bir yoğun ilgi var. Festivalimiz büyük bir coşkuyla geçiyor. Emeği geçen çok sayıda isim var, hepsine teşekkür ediyorum. Birecik aynı zamanda önemli bir gastronomi şehri. Herkesi bu güzel şehre davet ediyorum. Birecik mutlaka görülmesi gereken bir adres.” ifadelerini kullandı.

ŞEF BİNGÖL: BİRECİK GASTRONOMİ ŞEHRİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl de Birecik’in binlerce yıllık geçmişine ve güçlü gastronomi kültürüne dikkat çekerek, “Birecik çok kadim bir şehir. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Burası geçmişte önemli bir liman şehriydi. Bugün bilinen zırh kebabının köklerinde de Birecik’in önemli bir yeri bulunuyor. Bütün bu değerleri yeniden görünür hale getirecek bir dokunuşa ihtiyaç vardı. Bugün Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız böylesine güzel bir organizasyona imza attılar. İkisini de tebrik ediyorum. Dünyanın en güzel kebaplarından biri olan Birecik Balcan Kebabını tatmaya herkesi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

FESTİVAL 3 GÜN SÜRECEK

25-26-27 Eylül tarihlerinde devam edecek festival boyunca çeşitli etkinlikler, yöresel lezzetler ve kültürel programlarla Birecik’in zenginlikleri ziyaretçilere tanıtılacak.

Yoğun katılımın yaşandığı festivalle birlikte Birecik’in gastronomi, tarım, kültür ve turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenirken, ilçenin kendine özgü değerleri üç gün boyunca festival coşkusuyla yaşatılacak.

Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
Kültür SanatFestivalBirecikSon Dakika

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