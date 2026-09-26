Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir - Son Dakika
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Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir

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Manchester City\'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir
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Manchester City'nin Premier League'in mali kurallarına ilişkin 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğu bildirildi. Henüz ceza açıklanmazken City'nin şampiyonluklarının geri alınması ihtimali de gündeme geldi. Böyle bir karar verilmesi ve ikincilere kupaların devredilmesi halinde, ihlallerin kapsadığı dönemdeki 2011-12 ve 2017-18 şampiyonlukları Manchester United'a, 2013-14 şampiyonluğu ise Liverpool'a geçebilir.

İngiltere futbolunda yıllardır sonucu beklenen Manchester City soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Athletic'ten David Ornstein'ın aktardığına göre bağımsız komisyon, İngiliz devini Premier League tarafından yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu buldu.

Manchester City'nin yalnızca bir suçlamadan beraat ettiği belirtilirken kulübe uygulanacak yaptırım konusunda henüz karar verilmedi.

115 SUÇLAMANIN 114'ÜNDE SUÇLU BULUNDU

Manchester City hakkındaki dosyada doğru ve güncel mali bilgilerin sunulmaması, oyuncu ve teknik direktör ücretlerine ilişkin mali bildirimler, Premier League'in kârlılık ve sürdürülebilirlik düzenlemeleri, UEFA'nın mali kuralları ve soruşturmayla iş birliği gibi farklı başlıklar bulunuyor. Kulüp, soruşturmanın başlangıcından bu yana hakkındaki mali ihlal iddialarını reddediyordu.

CEZA HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kararın ardından gözler Manchester City'ye uygulanabilecek yaptırıma çevrildi. Ancak şu aşamada puan silme, para cezası veya ligden ihraç dahil herhangi bir cezanın kesinleştiği açıklanmadı. Yaptırım sürecinin ayrıca ele alınacağı ve Manchester City'nin karara karşı itiraz yoluna gitmesinin beklendiği belirtildi.

MANCHESTER CITY'DEN İLK AÇIKLAMA

Manchester City cephesi ise ortaya çıkan haberlerin ardından sürecin tamamlanmadığına dikkat çekti. Kulüp sözcüsü, Premier League sürecinin devam ettiğini ve tamamlanması gereken önemli aşamalar bulunduğunu belirterek Manchester City'nin daha önce açıkladığı tutumunu koruduğunu ifade etti. Bu nedenle kulübe verilecek ceza ve bunun sportif sonuçları henüz kesinlik kazanmış değil.

ŞAMPİYONLUKLARIN DURUMU DA MERAK KONUSU

Kararın ardından Manchester City'nin geçmiş yıllarda kazandığı şampiyonlukların durumu da tartışılmaya başlandı. Ancak City'nin herhangi bir şampiyonluğunun elinden alındığına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla şampiyonlukların başka takımlara verileceği yönündeki senaryolar şu aşamada yalnızca olası yaptırımlara ilişkin tartışmalardan ibaret.

RIO FERDINAND'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Manchester United'ın eski kaptanı Rio Ferdinand da gelişmenin ardından 2011-2012 sezonundaki şampiyonluk yarışına gönderme yaptı. City'nin averajla şampiyon olduğu sezonu hatırlatan Ferdinand, "Müzede sergilenecek bir Premier League şampiyonluğu daha" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA 2018'DEKİ BELGELERİN ARDINDAN BAŞLADI

Manchester City'nin mali yapısına ilişkin süreç, 2018 yılında yayımlanan sızdırılmış belgelerin ardından başlamıştı. Premier League daha sonra kapsamlı bir inceleme yürüttü ve Şubat 2023'te kulüp hakkındaki suçlamaları duyurdu. Manchester City ise süreç boyunca mali kuralları ihlal ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şimdi gözler bağımsız komisyonun açıklayacağı yaptırıma ve Manchester City'nin atacağı hukuki adımlara çevrildi.

ŞAMPİYONLUKLAR ELİNDEN ALINIRSA NE OLACAK?

  • 11/12: Manchester United
  • 13/14: Liverpool
  • 17/18: Manchester United
  • 18/19: Liverpool
  • 20/21: Manchester United
  • 21/22: Liverpool
  • 22/23: Arsenal
  • 23/24: Arsenal

Manchester City'nin tüm Premier League şampiyonlukları elinden alınırsa yeni şampiyonlar böyle olacak.

Manchester UnitedManchesterLiverpoolSporSon Dakika

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