Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı - Son Dakika
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Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

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Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı
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EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇINDA MAĞLUP

Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan siyah-beyazlılar, sezona yenilgiyle başladı. Geçen sezon Dörtlü Final'de mücadele eden İspanyol ekibi ise organizasyona kazanarak start verdi.

DEVREYE VALENCIA ÜSTÜN GİTTİ

Beşiktaş, Valencia Basket karşısında maça Zizic'in sertbest atış isabetleriyle giriş yaptı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk 5 dakikayı 13-11 önde kapatan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı da 27-21 üstün geçti. Son bölümde top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında peş peşe basketler bulan İspanyol ekibi, birinci periyodu 28-27 önde tamamladı. İkinci çeyrek de başabaş bir oyuna sahne oldu. Beşiktaş, karşısında Shorts ve Taylor ile etkili olan Valencia Basket, 19. dakikayı 52-48 önde geçti. Skor avantajını koruyan konuk takım, soyunma odasına 54-51 üstün girdi.

Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

VALENCIA FARKI AÇTI

Valencia Basket, ikinci yarıya Shorts'un üst üste kaydettiği dış atış isabetleriyle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan İspanyol ekibi, hücumda ritmini bulmakta zorlanan Beşiktaş karşısında 25. dakikayı 70-62 önde geçti. Konuk ekip, final periyoduna 10 sayılık (71-81) avantajla gitti. 

Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

BEŞİKTAŞ 10 SAYIDAN GERİ DÖNDÜ ANCAK YETMEDİ

Son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak giren Beşiktaş, üst üste kaydedilen üç sayılık basketlerle 32. dakikada farkı 3 sayıya (80-83) indirdi. Berk Uğurlu'nun bu periyotta takıma verdiği enerjiyle hücumda ritmini bulan siyah-beyazlılar, kaptan Morgan'ın üçlüğüyle 34. dakikada eşitliği yakaladı: 86-86. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, Omoruyi'nin çizgiden bulduğu isabetlerle 88-86 öne geçti. Valencia Basket, topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım karşısında arka arkaya pas hataları yaptı. Yüksek tempoda oynanan çeyrekte takımlar son 2 dakikaya 94-94'lük eşitlikle girdi. Konuk ekip, son bölümde Shorts'un turnikesiyle 96-94 üstünlüğü eline aldı. Beşiktaş, önce serbest atış çizgisinde Omoruyi ile son hücumda da Nowell ile isabet bulamadı ve Valencia Basket, mücadeleyi 96-94 kazandı.

Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

HATIRA FORMASI TAKDİM EDİLDİ

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın eski oyuncularından Jonah Mathews'e hatıra forma takdim edildi. Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz da maçı izleyenler arasında yer aldı.

ValenciaBeşiktaşSporSon Dakika

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