Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı - Son Dakika
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Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, BM Genel Kurulu'nda ülkesinin enerji hatlarını geliştirmeyi ve ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

BAĞDAT – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi ve enerji hatlarını geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Zeydi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etti.

Enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak'ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini ifade eden Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini kaydederek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona ermesiyle birlikte stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktaran Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı - Son Dakika
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