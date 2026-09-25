Kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçeği öğrendi - Son Dakika
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Kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçeği öğrendi

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Kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede acı gerçeği öğrendi
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ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Josh Vitner-Jackson'ın basit kabızlık şikayeti, bağırsaklarında golf topu büyüklüğünde tümör tespit edilmesiyle hayatını değiştirdi. İlk başta müshil verilerek evine gönderilen genç adam, şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik sonrası yeniden hastaneye başvurdu. Bağırsağından 40 santimetrelik doku ve 15 lenf düğümü çıkarılan Josh'un kanserinin ilerleyen süreçte akciğerlerine yayıldığı belirlendi.

ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Josh Vitner-Jackson’ın lif eksikliğine bağladığı basit kabızlık şikayeti, kısa süre içinde hayatını değiştiren bir hastalığın habercisi çıktı. Başta yaşının genç olması nedeniyle şikayetlerini ciddi görmeyen Josh, şiddetli karın ağrısı ve aşırı şişkinlik nedeniyle yapılan tetkiklerde bağırsağında golf topu büyüklüğünde bir tümör olduğunu öğrendi.

MÜSHİLLE EVE GÖNDERİLDİ, DAYANAMAZ HALE GELİNCE ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Dayanıklılık sporlarıyla ilgilenen genç adam, ilk olarak kabızlık şikayetiyle doktora başvurdu. Ancak kendisine beslenmesine dikkat etmesi ve müshil kullanması önerilerek eve gönderildi. Şiddetli karın ağrısı ve şişkinliğinin dayanılmaz hale gelmesi üzerine yeniden sağlık kuruluşuna başvuran Josh'un yapılan detaylı taramalarında bağırsakta büyük bir tümör tespit edildi.

BAĞIRSAĞINDAN 40 SANTİMETRELİK DOKU ÇIKARILDI

Acil ameliyata alınan Josh'un bağırsağından 40 santimetrelik doku ile 15 lenf düğümü çıkarıldı. Lenf düğümlerinin 7'sinde kanser hücrelerine rastlanması üzerine genç adam 12 seanslık yoğun kemoterapi tedavisine başladı. Nisan 2021'de hastalığın gerilediği haberini alan Josh, bir süre sonra yeniden zorlu bir sürecin içine girdi. 2022'de yapılan rutin kontrollerde akciğerlerinde lekeler tespit edildi.

KANSERİN YAYILDIĞINI GÖSTERDİ

İlk etapta Covid-19'un etkileri olduğu düşünülen lekelerin, aslında kolon kanserinin akciğerlere metastaz yaptığının göstergesi olduğu belirlendi. Hastalığın 4. evreye ilerlediğinin ve tedavi edilemez duruma geldiğinin anlaşılmasıyla Josh'un mücadelesi daha da ağırlaştı.

Solunum yolları ciddi şekilde zarar gören genç adam, taşınabilir oksijen cihazı ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Akciğer enfeksiyonları ve ilaçlara karşı geliştirdiği alerjiler nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda kaldı.

"PİPETLE SOLUK ÇEKMEK GİBİ"

Bugün nefes almayı "pipetle soluk çekmeye" ben zeten Josh, son taramalarında hastalığının stabil seyrettiğini belirtiyor. Hastalığının tamamen ortadan kalkmamasına rağmen yaşamını sürdürmek için tedavilerine devam eden genç adam, deneysel tedavilerin masrafları için başlatılan bağış kampanyasıyla da destek toplamaya çalışıyor.

Josh, kemoterapiye ilk başladığı dönemde yaşadığı yalnızlığın başka genç hastalar tarafından da hissedilmemesi için "Chat Cancer" adlı bir yardım kuruluşu kurdu. Kuruluş aracılığıyla genç kanser hastalarına destek olmaya ve hastalıkla mücadele eden kişilere umut vermeye çalışıyor.

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