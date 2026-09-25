Eşekle Türkiye’yi geziyor, köy çocuklarına kitap ve kırtasiye dağıtıyor - Son Dakika
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Eşekle Türkiye’yi geziyor, köy çocuklarına kitap ve kırtasiye dağıtıyor

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Eşekle Türkiye’yi geziyor, köy çocuklarına kitap ve kırtasiye dağıtıyor
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ERZİNCAN’ın Çayırlı ilçesinde doğan ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla 2019 yılında ‘Eşekle Gelen Dostoyevski’ projesini başlatan Ersin Bilge (63), Karabük’ün Eflani ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde doğan ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla 2019 yılında 'Eşekle Gelen Dostoyevski' projesini başlatan Ersin Bilge (63), Karabük'ün Eflani ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Çocukların 'Bilge amcası' olarak tanıdığı Ersin Bilge, bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 18 bin köy çocuğuna kitap ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı.

İlkokul yıllarında köylerine eşeklerle kalem ve defter getirilmesini hayal eden Ersin Bilge, bu hayalini yıllar sonra projeye dönüştürdü. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Bilge, bir dönem kamuda görev yaptıktan sonra Almanya'ya göç etti. Almanya'da işçi olarak çalışan Bilge, çocukluk hayalini 2019 yılında hayata geçirdi. 'Eşekle Gelen Dostoyevski' projesi kapsamında Türkiye'nin 25 ilini gezen Bilge, yaklaşık 18 bin çocuğa kalem, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemeleri ulaştırdı. Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Eflani ilçesindeki Atatürk İlkokulu ile Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu'na eşeğiyle gelen Bilge, Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.

'HAYALLERİME YAVAŞ YAVAŞ YAKLAŞIYORUM'

25 ilde 18 bin köy çocuğuna ulaştığını belirten Ersin Bilge, "Bedenim Avrupa'da, ruhum bu ülkede. Şu ana kadar 25 ilde 18 bin köy çocuğuna dokundum. Şehir şehir, köy köy geziyorum. Aslında bu topraklarda dervişlik kültürünü yeniden hatırlatmak istiyorum. Çocuklara, dervişlik kültüründe Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Mevlana'yı ve Ahmet Yesevi'yi sevgi diliyle kucaklaştırmak istiyorum. Bir çocuğun çantasında kalem, defter varsa diğer çocuğun çantasında da aynı şeylerin olması için yollardayım. Sağlığım el verdikçe köy köy, şehir şehir gezeceğim. Karakaçan ile birlikte bilime, insanlığa ve eğitime hizmet etmekteyiz. Amacım bu. Hayalim bu ülkeden çıkan bir çocuğun edebiyat, fizik, matematik ve tıp alanında dünyaya damga vurmasını istiyorum. Hayallerime yavaş yavaş yaklaşıyorum" dedi.

Kaynak: DHA
DostoyevskiÇocuklukKarabükÇayırlıTürkiyeEflaniGüncelSon Dakika

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