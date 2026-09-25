Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti - Son Dakika
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Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti

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Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti
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New Jersey Vali Yardımcısı Dale Caldwell’in bir kadın çalışanı cinsel içerikli sözlerle rahatsız ettiği, sevgilisi olan bir eyalet çalışanının terfisi için makamını kullandığı ve ücretli etkinliklere misafirlerini ücretsiz götürdüğü tespit edilen New Jersey Vali Yardımcısı koltuğundan oldu. Vali Yardımcısı Dale Caldwell hakkındaki bulguları reddetmesine rağmen görevinden ayrılma kararı aldı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Vali Mikie Sherrill ile yardımcısı Dale Caldwell arasında yaşanan kriz, bağımsız soruşturmanın ardından istifayla sonuçlandı. Soruşturma raporunda Caldwell'in bir kadın çalışanı cinsel içerikli sözlerle rahatsız ettiği, sevgilisi olan bir eyalet çalışanının terfisi için makamını kullandığı ve bazı ücretli etkinliklere misafirlerini ücretsiz götürdüğü tespit edildi. Sherrill, yardımcısından istifa etmesini istedi; Caldwell ise rapordaki bulguları reddetti.

Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti
Vali Mikie Sherrill

61 SAYFALIK RAPOR KRİZİ ORTAYA ÇIKARDI

New Jersey Valisi Mikie Sherrill'in ofisi, Vali Yardımcısı Dale Caldwell hakkında yürütülen bağımsız soruşturmanın sonuçlarını 24 Eylül'de açıkladı. Eski New Jersey Başsavcısı Christopher Porrino'nun yürüttüğü inceleme, mayıs ayında gönderilen isimsiz bir şikâyetin ardından başlatıldı. 61 sayfalık raporda Caldwell'in işyeri politikalarını ve eyalet etik kurallarını ihlal ettiği sonucuna varıldı.

Rapora göre Caldwell, bir kadın çalışanın arkadaşına romantik yaklaşımda bulundu. Bu yaklaşımın reddedilmesinin ardından kadın çalışana cinsel içerikli bir ifade kullandığı ve söz konusu konuşmanın çalışan üzerinde rahatsızlık yarattığı belirtildi. Soruşturma ekibi, Caldwell'in söz konusu davranışının eyaletin işyeri politikaları kapsamında cinsel taciz oluşturduğu sonucuna vardı.

Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti
Dale Caldwell

SEVGİLİSİNİN TERFİSİ İÇİN MAKAMINI KULLANDIĞI İDDİASI

Soruşturmanın bir diğer başlığı ise Caldwell'in romantik ilişki yaşadığı bir eyalet çalışanının terfisi için girişimde bulunması oldu.

Rapora göre Caldwell, söz konusu çalışanın özgeçmişini başka bir eyalet yetkilisine göndererek terfi etmesini önerdi. Ardından başka bir yetkiliyle de aynı konuda görüşerek terfi talebini yineledi. Soruşturmacılar, Caldwell'in bu ilişkiyi ilgili süreçlerde açıklamamasının etik kurallara aykırı olduğu sonucuna vardı. Kadın çalışanın ise sonuç olarak terfi alamadığı ve daha sonra eyalet yönetimindeki görevinden ayrıldığı belirtildi.

ÜCRETSİZ DAVETLİLER DE RAPORA GİRDİ

Caldwell hakkında tespit edilen bir başka ihlal ise ücretli etkinliklere kişisel misafirlerini ücretsiz götürmesi oldu.

Raporda, 19 Şubat ile 23 Mayıs arasında düzenlenen 7 ücretli etkinlikte Caldwell'in bir veya daha fazla misafirini gerekli etik izinleri almadan ve bilet ücretlerini ödemeden etkinliklere götürdüğü kaydedildi. Söz konusu etkinlikler arasında New Jersey Devlet Operası'ndaki bir gösteri ile Rowan Üniversitesi'ndeki Rosa Parks burs yemeği de bulunuyor. Bilet fiyatlarının 65 ila 300 dolar arasında değiştiği belirtildi.

Caldwell'in avukatı Thomas Calcagni ise müvekkilinin etik kuralları kasıtlı olarak ihlal ettiği iddiasına karşı çıktı. Caldwell'in bir etkinlikle ilgili 175 dolarlık geri ödeme yaptığı da avukatının açıklamasında yer aldı.

Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti

İDDİALARI REDDETTİ

Caldwell, soruşturma raporundaki bulguları kabul etmedi. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada soruşturmanın tek taraflı yürütüldüğü ve Caldwell'e yöneltilen iddialara karşı kendisini yeterince savunma fırsatı verilmediği savunuldu.

Caldwell özellikle kadın çalışana yönelik cinsel içerikli ifadeyi kesin bir dille reddetti. Avukatı, olay sırasında araçta bulunan eyalet polisi mensubunun konuşmayı duymadığını ve söz konusu ifadeyi doğrulayan bir ses kaydı bulunmadığını söyledi. Soruşturma ekibi ise kadın çalışanın anlatımını güvenilir buldu.

Caldwell ayrıca, ilişki yaşadığı çalışanın terfisini istediğini kabul ederken bunun makamını kullanarak bir ayrıcalık sağlamaya yönelik olmadığını savundu. Avukatı, kadının nitelikli bir aday olduğunu ve Caldwell'in kimseye terfi talimatı vermediğini söyledi.

SHERRILL İSTİFASINI İSTEDİ

Raporun açıklanmasının ardından Vali Sherrill, yardımcısının görevden ayrılmasını istedi ve Caldwell'e 25 Eylül Cuma gününün sonuna kadar süre verdi. Sherrill, soruşturmanın Caldwell'in eyalet politikalarını defalarca ihlal ettiğini ve görev sorumluluklarını yerine getirmediğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sherrill'in talebi üzerine başlayan süreçte Caldwell'in istifa etmeyeceği yönünde açıklamalar yapması üzerine eyalette anayasal bir kriz ihtimali de gündeme geldi. New Jersey'de vali, seçilmiş vali yardımcısını tek taraflı olarak görevden alamıyor; görevden uzaklaştırma için yasama organındaki azil süreci gerekiyor.

CALDWELL İSTİFA KARARI ALDI

Ancak kriz, 25 Eylül'de farklı bir noktaya taşındı. New Jersey Globe, Caldwell'in soruşturmanın ardından vali yardımcılığı görevinden istifa edeceğini doğruladı. Böylece Sherrill ile Caldwell arasında daha büyük bir anayasal çatışmaya dönüşmesi beklenen süreç istifa kararıyla sona erme yoluna girdi.

Caldwell aynı zamanda New Jersey'nin dışişleri ve seçimlerden sorumlu eyalet sekreteri görevini de yürütüyordu. İstifasının ardından Sherrill'in 45 gün içinde yeni bir vali yardımcısı ataması gerekiyor. Caldwell'in yürüttüğü eyalet sekreteri görevi için ise geçici bir isim belirlenmesi bekleniyor.

New JerseyDünyaSon Dakika

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