Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yedek kulübesinden ekrana gelen Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün görüntüsü dikkat çekti. Kerem'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından ikilinin arasının bozulduğu iddiaları gündeme gelirken, milli futbolcuların kulübede hararetli şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli'de oynanan mücadelenin sonucu kadar yedek kulübesinden ekranlara gelen bir görüntü de dikkat çekti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Yunus Akgün'ün yan yana oturarak hararetli şekilde sohbet ettiği görüldü.

ARALARININ BOZULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya, ardından da Fenerbahçe'ye uzanan transfer sürecinin ardından iki eski takım arkadaşının ilişkisi merak konusu olmuştu.

Kerem'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından Yunus Akgün'ün Kerem'i takipten çıktığı görülmüştü. Ancak ikilinin arasının gerçekten bozuk olduğuna ilişkin taraflardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

YEDEK KULÜBESİNDE YAN YANA GELDİLER

Tüm bu iddiaların ardından Türkiye-Fransa maçında kameraların yedek kulübesine çevrildiği anlarda Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün yan yana görüntülendi. İki milli futbolcunun birbirlerine dönerek uzun süre sohbet etmesi, geçmişte yaşananların ardından karşılaşmanın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

A Milli Futbol TakımıKerem AktürkoğluYunus AkgünFenerbahçeTürkiyeFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Ne görmeyi bekliyordunuz acaba kanlı bıçaklı mı olacaklardı. 0 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    İkiside milli oyuncu biri Yunan biri Türk değil 0 0 Yanıtla
  • medresetulmedres medresetulmedres:
    Futbolcular için takımın zerre önemi yok. En çok parayı kim veriyorsa o takıma giderler ve biz taraftarlar da kendimizi yiyip bitiriyoruz. İnanki zerre değmiyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı’dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor Serdal Adalı'dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu Her birinin zararı 15 milyon lira Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira
Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar İki şüpheli İstanbul’da yakalandı Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar! İki şüpheli İstanbul'da yakalandı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
09:05
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51’e yükseldi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi
09:04
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
08:53
Almanya’yı karıştıran Türk kadın 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
08:28
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
08:25
Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu İşte o isimler ve pay oranları
Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 10:20:41. #7.13#
SON DAKİKA: Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei