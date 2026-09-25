İzmir Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 zanlının 7'si cezaevine gönderildi

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan aralarında eski Menderes Belediye Başkanvekili E.Ö. ile kuyumcu O.G'nin de bulunduğu 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U, S.K, Ç.Ç, O.D, A.D, O.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Eski başkanvekili E.Ö. ve M.R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çiçek'le kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat E.G. de 10 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştı.