Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto - Son Dakika
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta protestocuların hedefi oldu. Bir grup Arnavut aktivist, toplantı binasına gelişi sırasında Rama'ya yumurta fırlatırken, protestocular “mafya” ve “suçlu” sloganları attı. Rama ise kendisine yönelik protestoya sosyal medya hesabından sert sözlerle karşılık verdi ve "Histerik tavuklar" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Arnavut aktivistlerin protestosuyla karşılaştı. Rama'nın toplantıya girmek üzere olduğu sırada bazı göstericiler kendisine yumurta attı ve “mafya” ile “suçlu” şeklinde sloganlar attı. Rama ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada protestocuları “histerik tavuklar” olarak nitelendirdi.

NEW YORK'TA RAMA'YA YUMURTALI PROTESTO

Edi Rama, BM 81. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta protesto edildi. Rama'nın toplantılarından birinin yapılacağı binaya gelişi sırasında bir grup Arnavut aktivist protesto gösterisi düzenledi.

Rama'ya eşi Linda Rama ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grup Başkanı Taulant Balla eşlik ediyordu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde protestocuların Rama'ya doğru yumurta attığı, “mafya” ve “suçlu” şeklinde sloganlar attığı görüldü. Bazı göstericiler ise “Edi Rama suçlu, bütün Arnavutluk senden nefret ediyor” ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto

Protestoculardan Mevlan Mata, Arnavutluk basınına yaptığı açıklamada yumurtaların Rama'ya isabet etmediğini söyledi. Mata, olayın ardından birkaç saat polis tarafından tutulduğunu da ileri sürdü.

RAMA'DAN “HİSTERİK TAVUKLAR” ÇIKIŞI

Rama, New York'taki protestonun ardından X hesabından yaptığı açıklamayla göstericilere tepki gösterdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto

Arnavutluk Başbakanı, protestocuları ülke bayrağıyla sokaklarda dolaşan “histerik tavuklar” olarak nitelendirirken, kendisini “çamur, yumurta ve tükürükle” durduramayacaklarını söyledi. Rama ayrıca hükümetinin yolsuzlukla mücadele ettiğini ve ülkesinin Avrupa Birliği'ne yaklaşmasında bu politikaların etkili olduğunu savundu.

Kaynak: İHA
Birleşmiş MilletlerSosyal MedyaArnavutlukEdi RamaNew YorkPolitika3. SayfaMedyaDünyaSon Dakika

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