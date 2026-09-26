Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu - Son Dakika
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Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

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Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
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Almanya’da yoğun bakım hizmeti veren kuruluşlara yönelik yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında bir Türk kadın ve eşi tutuklandı. Zeynep C. ve eşinin niteliksiz personelle hizmet verip sağlık sigortalarına usulsüz fatura kestiği öne sürülürken, lüks otomobiller, mücevherler, saatler ve nakit paranın da aralarında bulunduğu toplam 5,9 milyon euroluk mal varlığına el konuldu.

Almanya’da Wuppertal Savcılığı öncülüğünde yürütülen sağlık sektöründeki fatura dolandırıcılığı soruşturmasında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde, aralarında bakım hizmeti veren şirketlerin de bulunduğu toplam 31 konut ve iş yerinde arama yapıldı.

Soruşturmanın merkezinde, yoğun bakım hastalarına evde bakım hizmeti sunduğu belirtilen bir kuruluş bulunuyor. Savcılık, bazı hastalara gerekli niteliklere sahip olmayan personelin hizmet verdiğinden ve yapılmayan ya da şartları karşılamayan bakım hizmetlerinin sağlık sigortalarına fatura edildiğinden şüpheleniyor.

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

ZEYNEP C. VE EŞİ TUTUKLANDI

Alman basınında yer alan haberlere göre soruşturmanın baş şüphelileri arasında 39 yaşındaki Zeynep C. ile 44 yaşındaki eşi bulunuyor. Çiftin operasyonun ardından tutuklu bulunduğu aktarıldı. Soruşturmanın yaklaşık 11 milyon euroluk şüpheli faturalandırmayı kapsadığı öne sürüldü.

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

5,9 MİLYON EUROLUK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Operasyonlarda toplam 5,9 milyon euro değerinde mal varlığına tedbir uygulandı. Polis ve savcılığın açıklamasına göre ele geçirilenler arasında Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka lüks otomobiller de bulunuyor.

Ayrıca yaklaşık 51 bin euro nakit para, 10 bin euro değerinde altın, 265 bin euro değerinde mücevher, 16 bin euro değerinde lüks çanta ve yaklaşık 140 bin euro değerinde saatlere el konuldu. Şüphelilerin taşınmazlarına ise toplam 3,3 milyon euroluk güvence ipoteği konuldu.

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

EVDE SİLAH VE UYUŞTURUCU DA BULUNDU

Polis, baş şüphelilerin Mettmann’daki adresinde yapılan aramada gerçek bir ateşli silah ve mühimmatın yanı sıra esrar ve anabolik steroidler de bulunduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital ve fiziki delile de el konuldu.

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu


DolandırıcılıkAlmanyaGüncelGündemSağlıkDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    TÜRKİYEDEKİ ÖZEL HASTANELERDEN ESİNLENMİŞ OLMALI, AMA ALMANYA KANUNLARI AFFETMEZ, TÜRKİYEMİ ORA, DEVLET AKARYAKITTAN KAYIP PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ KADA SAĞLIK HARCAMASININ PEŞİNE DÜŞSE CİDDİ KAZANÇ SAĞLAYACAK AMA İŞİNİ DOĞRU YAPAN ÇOK AZ 12 0 Yanıtla
  • Yüksel Ata Yüksel Ata:
    Bu olay Türkiyede olsa türbanlı bacımıza mazallah hiç bir kurum işlem yapamazdı ama orası Almanya Hukuk Adalet kuralına göre işler.. 6 2 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Alman devletinde demekki rüşvet,torpil işlemiyor, tespit ettikleri anda tüm varlıklarına el koyuyorlar!! 4 0 Yanıtla
  • Selo Y. Selo Y.:
    Kadin götürdügünü götürmüs, yillardir Alman devletini süper dolandirmis, Ihbar üzerine ancak yakaliyabilmisler. Yoksa Almanyada bu Yasli bakim evlerinden yüzlerce ve bircoguda dolandirici.... 2 0 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ Hakan GÜÇLÜ:
    Türkiye de bu ve bunun gibi neler dönüyor allah bilir bu tarz şeylerin yüzde 100 engellenmesi için olması gereken şey nakit paranın kaldırılmasıdır dijital paradan 1 tl kaçmaz ancak nakit ortalarda gezdiği sürece herkes her haltı işleyebilir. 0 0 Yanıtla
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