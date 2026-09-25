İçişleri Bakanlığı 28 ilde DEAŞ operasyonunda 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı 28 ilde DEAŞ operasyonunda 83 şüphelinin yakalandığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı: 28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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