Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Olimpik Stadyum'da oynanan mücadeleyi Belçika, 2-0'lık skorla kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Baştan sona iyi oynayan konuk ekip Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts ve 69. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.

LUKAKU YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

SIRADAKİ RAKİP TÜRKİYE

Grubun bir sonraki maç haftasında Belçika, sahasında Fransa'yı ağırlayacak. İtalya ise A Milli Takımımız ile Bursa'da karşı karşıya gelecek.