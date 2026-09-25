Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı

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Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı
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İstanbul Sultangazi'de Abdullah K., eşiyle telefonda görüştüğünü öne sürdüğü Ömer Ş. ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Abdullah K., 44 yaşındaki Ömer Ş.'yi sırtından ve bacaklarından vurdu. Hayati tehlikesi süren yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Eşiyle görüştüğünü öne sürdüğü Ömer Ş. ile karşılaşan Abdullah K., çıkan tartışmanın ardından silahına sarıldı. Kurşunların hedefi olan Ömer Ş. ağır yaralanırken, şüphelinin kaçışı kısa sürdü.

SOKAKTA KARŞILAŞINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Ömer Ş. ile aynı yaştaki Abdullah K. caddede karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Abdullah K., yanında bulunan tabancayı çıkararak Ömer Ş.'ye art arda ateş etti.

Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı

SIRTINDAN VE BACAKLARINDAN VURULDU

Tabancadan çıkan kurşunlar Ömer Ş.'nin sırtına ve bacaklarına isabet etti. Ağır yaralanan 44 yaşındaki adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Ömer Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavisi devam eden Ömer Ş.'nin bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri ise silahlı saldırının ardından olay yerinde inceleme yaptı ve saldırının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

KAÇARKEN BEKÇİLERE YAKALANDI

Ömer Ş.'yi vurduktan sonra bölgeden uzaklaşmaya çalışan Abdullah K.'nin kaçışı uzun sürmedi. Çevrede görev yapan mahalle bekçileri, şüpheli Abdullah K.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı
Kaynak: DHA
SultangaziİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelOlaySuçSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    eee şimdi sen hapse gireceksin karı başkasını bulacak olan sana oldu 4 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    millete örnek olsun, herkes kendine çeki düzen versin.. 0 0 Yanıtla
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