Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı, olay kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı, olay kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa\'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı, olay kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Ruha Mahallesi'nde akşam saatlerinde aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Taş, sopa, hortum ve terliklerin kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, olay cep telefonu kamerasına yansıdı; polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da aynı sokakta oturan iki grup arasında çıkan taş, sopa, hortum ve terliklerin kullanıldığı, 2 kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, akşam saatlerinde Ruha Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine taş, sopa, hortum ve terliklerle saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgayı gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuŞanlıurfa3. SayfaOlaylarGüncelSuriyePolisKavgaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Irak Başbakanı ez-Zeydi BM’de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7’si tutuklandı Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya New York’ta yumurtalı protesto Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto
Fenerbahçe, Azerbaycan’a gidiyor Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor
17:50
Bakan Gürlek fon soruşturmasında alınan yeni önlemleri açıkladı: Çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek fon soruşturmasında alınan yeni önlemleri açıkladı: Çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
17:00
Korkulan oldu İsrail’in rakibi maça çıkmıyor
Korkulan oldu! İsrail'in rakibi maça çıkmıyor
16:59
İran’ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump’tan net yanıt
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 17:59:34. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı, olay kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei