Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın’da Gonca Sara’nın hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından adliye önünde tansiyon yükseldi. Kazanın ardından tutuklanan sürücü Ferhat T. cezaevine götürülürken, babası oğlunu görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Öfkeli baba, “Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?” diyerek basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Aydın’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gonca Sara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ferhat T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin babası ise oğlunun adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü alan gazetecilere tepki göstererek, “Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?” diye çıkıştı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI 

Aydın’da meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından adliye önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Gonca Sara’ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sara, kaldırıldığı Aydın Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan Ferhat T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin eşliğinde adliyeden çıkarılan Ferhat T.’nin polis aracına bindirildiği sırada rahat tavırları dikkat çekti.

BABASINDAN GAZETECİLERE TEPKİ

Bu sırada adliye bahçesinde bekleyen şüphelinin babası, oğlunu görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilerin üzerine doğru yürüyen baba, el kol hareketleri yaparak, “Niye çekiyorsunuz fotoğrafını? Ne yapmış bu adam, hasta mısınız, nesiniz?” diye bağırdı.

Polis ekipleri araya girerek öfkeli babayı uzaklaştırırken, baba tepkisini sürdürmeye devam etti. Tutuklanan Ferhat T. ise polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

Yerel Haberler3. SayfaTansiyonTrafikGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • TURGUT ÇELİK TURGUT ÇELİK:
    Aynı acıyı yaşadığında anlarısın oğlunun ne yaptığını Allah rahmet eylesin kızımıza ailesine sabırlar versin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Çocuklar Duymasın’ın Tolga’sı yıllar sonra ortaya çıktı Meğer 3 ay cezaevinde kalmış Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
00:25
Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
00:16
“Bakan istifa edecek“ paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
00:00
Maça damga vuran anlar Merih Demiral kendisini zor tuttu
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
22:51
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 01:00:10. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei