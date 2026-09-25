Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti - Son Dakika
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Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

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Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti
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Ünlü oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Beyoğlu Asmalımescit'te görüntülendi. Mekanda bir ara gözyaşlarına hakim olamayan Biricik'i eşi teselli ederken, oyuncu neden duygulandığını “Anneliğin verdiği birtakım duygular” sözleriyle açıkladı. Gecenin sonunda ise çiçek satan çocuklarla dans eden Biricik, renkli görüntülere sahne oldu.

Geçtiğimiz akşam Asmalımescit'te bir mekanda eşi Emre Yetkin ile vakit geçiren Burcu Biricik, gecenin bir bölümünde duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığı anlarda Emre Yetkin eşinin yanında olarak onu teselli etmeye çalıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eşiyle birlikte oturduğu sırada duygulanan Burcu Biricik'in bir süre ağladığı görüldü. Yaşanan anlarda Emre Yetkin, eşini sakinleştirmeye çalıştı. Biricik'in neden duygulandığı ise mekan çıkışında basın mensuplarının sorusuyla netlik kazandı.

Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

"ANNELİĞİN VERDİĞİ BİRTAKIM DUYGULAR"

Muhabirlerin, "Bu akşam mekanda otururken Emre Bey'le birlikte sizi duygusal ve üzgün gördük, ağladınız. Bir sıkıntı mı vardı?" sorusuna yanıt veren Biricik, yaşadığı duygusallığın annelikten kaynaklandığını söyledi.

Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

37 yaşındaki oyuncu, "Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

GECENİN SONUNDA KEYİFLİ ANLAR

Biricik, gecenin ilerleyen saatlerinde ise neşeli görüntüler verdi. Ünlü oyuncu, dışarıda çiçek satan çocuklarla dans ederek geceyi keyifli şekilde tamamladı.

Burcu BiricikAsmalımescitEmre YetkinBeyoğluMagazinGüncelHakimSon Dakika

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