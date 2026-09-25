Böyle eş olmaz olsun! Kaçan kadını merdivende öldürdü - Son Dakika
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Böyle eş olmaz olsun! Kaçan kadını merdivende öldürdü

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Böyle eş olmaz olsun! Kaçan kadını merdivende öldürdü
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 37 yaşındaki O.Ç., evde tartıştığı eşi Ayfer Çakmak'a av tüfeğiyle ateş etti. Tartışmanın ardından evden kaçmaya çalışan 32 yaşındaki Çakmak, merdivende vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Eşinden kaçmaya çalışan Ayfer Çakmak, yaşadığı binanın merdivenlerinde av tüfeğiyle vuruldu. Sağlık ekipleri 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, cinayet şüphelisi eşi gözaltına alındı.

EVDE BAŞLAYAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 840'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 37 yaşındaki O.Ç. ile 32 yaşındaki eşi Ayfer Çakmak arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa süre içerisinde büyüdü. Bunun üzerine Ayfer Çakmak evden çıkarak uzaklaşmaya çalıştı.

Böyle eş olmaz olsun! Kaçan kadını merdivende öldürdü

MERDİVENDE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Ayfer Çakmak'ın evden çıkmasının ardından O.Ç. de peşinden gitti. Çakmak binanın merdivenlerindeyken O.Ç., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ayfer Çakmak ağır yaralanarak yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaştı.

Böyle eş olmaz olsun! Kaçan kadını merdivende öldürdü

AYFER ÇAKMAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayfer Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.  Polis ekipleri olayın meydana geldiği bina ve çevresinde inceleme yaptı. Ayfer Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 32 yaşındaki Çakmak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, cinayet şüphelisi O.Ç.'yi yakaladı. 37 yaşındaki O.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ayrıca olay yerindeki delilleri incelemeye aldı.

Böyle eş olmaz olsun! Kaçan kadını merdivende öldürdü
Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Maddi manevi zarar herkese.idam gelmeli 0 0 Yanıtla
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