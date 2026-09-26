New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

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ABD'nin New Jersey eyaletinde kuzeydoğu fırtınasının yağışları su baskınlarına yol açtı. Yollar sular altında kaldı, bazı evleri su bastı. Fırtınanın New Jersey ve Delaware'i etkilemesi beklenirken ülkenin kuzeydoğusunda 70 binden fazla haneye elektrik sağlanamıyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan kuzeydoğu fırtınasının getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Eyaletteki yollar sular altında kalırken bazı evleri de su bastı. Fırtınanın özellikle New Jersey ve Delaware eyaletlerini etkilemesi beklenirken ülkenin kuzeydoğusunda 70 binden fazla haneye elektrik sağlanamıyor.

New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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