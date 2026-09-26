New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin New Jersey eyaletinde kuzeydoğu fırtınasının yağışları su baskınlarına yol açtı. Yollar sular altında kaldı, bazı evleri su bastı. Fırtınanın New Jersey ve Delaware'i etkilemesi beklenirken ülkenin kuzeydoğusunda 70 binden fazla haneye elektrik sağlanamıyor.
ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan kuzeydoğu fırtınasının getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.
YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI
Eyaletteki yollar sular altında kalırken bazı evleri de su bastı. Fırtınanın özellikle New Jersey ve Delaware eyaletlerini etkilemesi beklenirken ülkenin kuzeydoğusunda 70 binden fazla haneye elektrik sağlanamıyor.
Kaynak: AA
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